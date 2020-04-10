Ани@Is выпустила новую песню «#Завтра»

Ани@Is (произносится как Ани Айс) – новая артистка на российской эстраде. Она с детства на сцене, а в 2019 году начала профессиональную творческую сольную вокальную карьеру артистки, выпустив первый сингл «Не плачь, моя девочка», которая сразу нашла положительный отклик у аудитории.

И вот новая премьера Ани@Is - «#Завтра», трогательная лирическая песня автора и музыкального продюсера Юлии Альбах в стилистике лаунж-поп.

«Эта песня о самом большом, самом прекрасном и загадочном чувстве. О любви. Безумная страстная любовь из прошлого. Вечные обещания от любимого мужчины и постоянно слово «Завтра», которое очень больно душе слышать ежедневно. Идея песни состоит в том, что девушка звонит по телефону любимому человеку, но на другом конце провода слышит «...всё будет завтра». И теперь она решает кардинально поменять свою судьбу и уйти от прошлого, полностью становясь свободной», - говорит Ани@Is.

Это второй сингл певицы Ани@Is, значительно отличающийся от других музыкальных работ, которые она обещает представить слушателям в этом году. Кроме того, готовится к выпуску первый альбом певицы.