Антон Лубченко ушел из Сочинского оркестра

Антон Лубченко стал художественным руководителем Сочинского симфонического оркестра в 2017 году. О причинах его ухода не сообщается. Новый художественный руководитель Сочинского симфонического оркестра Алексей Асланов приступил к выполнению своих обязанностей 4 сентября.

Гендиректор Сочинского концертно-филармонического объединения Владимир Мишарин также не прокомментировал причины смены руководителя оркестра.



Антон Лубченко

В своем фейсбуке Антон Лубченко не стал касаться причин ухода, но пространно рассказал об итогах своей работы в Сочи. «Завершил работу Художественного руководителя Сочинского симфонического оркестра.

Мой жанр — музыкальный кризис-менеджер: по просьбе министра культуры России наша команда за год подняла после реконструкции Бурятский оперный театр в Улан-Удэ, позднее – за 3 года мы с ноля построили и создали Мариинскому театру филиал во Владивостоке. Думаю, что и 3 года работы в Сочи не прошли даром: с февраля 2018 по август 2020 с коллективом подготовили 74 различных симфонических и оперных программы, осуществили несколько записей, интегрировались в сферу киноиндустрии, записав саундтреки для «Ленфильма», канала «НТВ» и даже для кинопроизводителей Германии и Китая.

Многое проходило у нас под грифом «Впервые в Сочи»: впервые прозвучали многие партитуры Мусоргского, Прокофьева, Стравинского, Скрябина, Метнера, Глазунова, Гаврилина, симфонии Чайковского, Рахманинова, Шостаковича. Впервые в Сочи был проведён европейский конкурс вокалистов Competizione dell´Opera, который до Зимнего театра ранее принимал Большой театр. Впервые оркестр открывал региональные мероприятия Года музыки России и Великобритании, а позднее – обеспечил культурную программу форума «Сочинский диалог», исполнив музыку австрийских композиторов в присутствии Президента Австрии.

Впервые с оркестром стали выступать такие звёзды, как Денис Мацуев, Сергей Ролдугин, Юлия Лежнева, Olga Peretyatko, Katia Mechetina, Алексей Володин, George Harliono, Павел Милюков, Гайк Казазян, Мирослав Култышев, Александр Рамм и многие другие. Впервые в живом звучании сочинского оркестра жители города услышали оперы «Иоланта» и «Черевички» Чайковского, «Сельская честь» Масканьи, «Травиата» Верди, «Дневник Анны Франк» Фрида.

Первая запись на грампластинку, первый официальный свой YouTube канал оркестра…

Даже в период пандемии в течении 5 месяцев режима ограничений мы продолжали работать и выпускать проекты: было снято и записано 2 телевизионных фильма-концерта с музыкой Чайковского, Шостаковича и Прокофьева, с которыми коллектив впервые вышел на федеральный уровень в трансляции Радио “Орфей”. Исключением не стали и последние дни: с 24 по 31 августа мы выучили и сыграли с минимальным количеством репетиций 4 программы open-air фестиваля «Сочи. Сириус» в Олимпийском парке.

Когда я пришёл работать в коллектив в 2017 году, в нём едва ли трудилось 30-32 музыканта, с половиной из которых ещё и пришлось попрощаться, ибо уровень их профессионализма не позволял достойно исполнить ни одной серьезной партитуры. Очень скоро полукамерный состав коллектива, в котором не было даже гобоев и фаготов, мы довели до тройного состава – в прошлом году уже без проблем позволили себе Вторую симфонию Рахманинова, «Франческу да Римини» Чайковского, 12-ю и 13-ю Шостаковича – коллеги-музыканты знают, какой сложности эти партитуры. Сейчас в оркестре на постоянной основе играют 72 музыканта. Что особенно важно – мы смогли стать полноценным партнёром главного культурного кластера региона – Парк науки и искусства “Сириус”, на площадке которого дали более 40 концертов.

Кое-что удалось сделать и в экономическом плане. Прежде всего, в отношении зарплат: в начале моей работы максимальная зарплата в оркестре не превышала 30 тысяч рублей, а минимальная была около 8. В марте 2020 перед уходом в затяжную изоляцию труд музыкантов уже оплачивался от 20 до 70 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, благодаря Фонд Сочинского симфонического оркестра и привлекаемым спонсорским средствам, мы смогли позволить себе то, что не предполагает городской бюджет – аренда квартир иногородним музыкантам, ремонт инструментов, покупка струн, тростей, обновление расходных материалов, создание независимого собственного маркетинга и обособленной информационной поддержки.

Всё это позволило в разы повысить продажи билетов. За одно наше выступление Зимний театр получает от 180 до 300 тыс. рублей (для сравнения – выступления других коллективов СКФО в Зимнем приносят от 15 до 60 тыс. при благоприятных обстоятельствах). Если сложить общее количество внебюджетных средств от продажи билетов и от поддержки попечителей – коллектив вышел почти на 70 % самоокупаемости. Считаю такой показатель самоокупаемости очень неплохим для муниципального оркестра при городском финансировании всего в 16 млн. рублей в год. К сожалению, в отсутствие работы в пандемию мы потеряли около 40% зарплат, но я надеюсь, что с восстановлением деятельности вернутся и надбавки.

Сейчас я планирую больше сосредоточиться на своих личных проектах в Санкт-Петербурге, Москве и Европе. Но и с Сочи я, конечно, не прощаюсь – ведутся переговоры о продолжении моей работы с оркестром в другой должности, если поступит предложение – с радостью его приму. Кроме того, ещё предстоит довести до конца начатую работу по выпуску пластинки с симфонией «Хроника блокады» Бориса Тищенко, монтажа нового фильма-концерта «Два русских Гамлета» для радио «Орфей», который мы отсняли и записали с «Сочи 24» три недели назад…

... Я начинал свой путь руководителя, когда мне было 25 лет. Знаю, что моему преемнику тоже 25 – отличный возраст для начала реализации творческих дерзновений на благо страны. Кораблю под названием «Сочинский симфонический» и его капитану желаю счастливого плавания, с сочинцами не прощаюсь, а говорю «до новых встреч».

Ну а если у вас в оркестре или театре кризис, недобор в труппе, творческая стагнация и депрессия, или, чего-доброго, вам нужно что-то быстро создать с ноля – мы идём к вам!”»