Антон Лубченко возглавил волгоградскую «Царицынскую оперу»

Антон Лубченко, выпускник петербургской консерватории, до недавнего времени руководивший Сочинским симфоническим оркестром, возглавил творческий коллектив волгоградского оперного театра и был представлен труппе.



Антон Лубченко. Фото: Вагаршак Арзуманян

«Впервые я познакомился театром в ноябре прошлого года, когда приезжал в Волгоград дирижировать спектаклем «Князь Игорь». Хор и оперная труппа произвели на меня настолько благоприятное впечатление, что, когда генеральный директор «Царицынской оперы» Леонид Борисович Пикман предложил мне художественное руководство театром с нового года, я долго не размышлял. Волгоград для меня уже четвёртый регион — после Бурятии, Приморья и Сочи. Но, пожалуй, впервые мне не нужно ничего начинать с нуля: уже сегодня «Царицынская опера» — полноценный творческий организм с замечательными достижениями, моя задача — лишь немного укрепить труппу, помочь скорейшему «наращиванию мускулов» — созданию нового репертуара — и способствовать тому, чтобы театр уверенно занимал лидирующие позиции среди региональных коллективов страны. Благо, за моими плечами уже десятилетний руководящий опыт. Я не любитель что-то обещать заранее: вижу немало задач и творческих целей — встретимся на спектаклях и концертах», - говорит Антон Лубченко.

Напомним, что в декабре прошлого года Антон Лубченко был удостоен Премии Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства за ораторию-роман «Ленинградский дневник» на тексты Ольги Берггольц, созданную и впервые исполненную в рамках фестиваля «На страже мира» народного артиста СССР Владимира Федосеева в Капелле Санкт-Петербурга осенью 2019 года.

Музыкант, возглавляющий оргкомитет этого петербургского фестиваля, намерен продолжить активное сотрудничество с проектом. Так, в ближайших планах — выпуск под эгидой фестиваля «На страже мира» звукозаписывающей компанией «Мелодия» грампластинки с симфонией Бориса Тищенко «Хроника блокады», запись которой была осуществлена Сочинским симфоническим оркестром под управлением Антона Лубченко при участие заслуженной артистки РФ Ирины Донской-Тищенко (арфа).

Антон Лубченко — композитор и дирижёр. Родился в 1985 году, в 2008-м закончил Санкт-Петербургскую консерваторию.

В 25 лет Антон Лубченко возглавил Академический Бурятский театр оперы и балета. Затем руководил Государственным Приморским театром (ныне — Приморская сцена Мариинского театра), создав там с нуля оркестр, оперную и балетную труппы.

С 2015 по 2016 гг. — приглашённый дирижёр Мариинского театра, с 2017 по 2018 гг. — музыкальный руководитель Александринского театра, с 2017 по 2020 гг. — художественный руководитель Сочинского Симфонического оркестра.

Сотрудничает с лучшими музыкальными и театральными коллективами, среди которых Мариинский театр, Московский театр «Новая опера», Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония», Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии и др.

С 2019 года ассистирует легендарному дирижёру народному артисту СССР Владимиру Федосееву.

Имя Антона Лубченко известно и за пределами России: в разные годы маэстро работал с такими коллективами, как Симфонический оркестр Дрезденской штаатс капеллы (Германия), Симфонический оркестр Брукнер Хауса в Линце (Австрия), Симфонический оркестр Нанси (Франция), Пекинский симфонический оркестр (КНР), Симфонический оркестр Национального балета Канады в Торонто и многими другими.

В 2020 году Антон Лубченко стал Лауреатом Государственной премии Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства.

«Царицынская Опера» продолжает оперные традиции Волгограда, истоки которых восходят к 1907 году, когда в театре «Конкордия» открылся первый оперный сезон. Во время Великой Отечественной войны театр был разрушен, и опера надолго исчезла с городских подмостков.

Попытка возвращения оперы на волгоградскую сцену была предпринята только в начале 1990-г. Несмотря на сложнейшую экономическую ситуацию, для реализации уникального на тот момент проекта «Волгоградская оперная антреприза» нашлись средства, талантливые творческие люди и государственная поддержка. В 1992 году «Волгоградская оперная антреприза» приступила к репетициям. В 2004-м статус театра был изменен, ему было дано новое название: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера».

К юбилейному сезону 2016 – 2017 «Царицынская опера» подошла в статусе наиболее успешного и динамично развивающегося музыкального театра Волгоградской области.

Сезон 2018-2019 совпал с открытием в России Года театра и оказался уникальным: более 40 000 зрителей посетили почти 160 мероприятий, театр осуществил несколько гастрольных туров, приняв участие в двух престижных оперных фестивалях.

Особенным для «Царицынской оперы» событием стало присуждение директору театра Леониду Пикману звания лучший менеджер 2018 года в номинации «Культура» в ежегодном конкурсе, проводимом администрацией Волгоградской области. Богатый на события театральный сезон 2018-2019 запомнится вниманием к коллективу со стороны СМИ: о «Царицынской опере» заговорили профессиональные критики на страницах федеральных печатных и интернет площадок.