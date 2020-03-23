Барак Обама отправил письмо Би Би Кингу перед смертью

Лично подписанный президентом США на бланке Белого дома с президентской печатью сверху был отправлен больному музыканту в апреле 2015 года, когда тот имел дело со множеством проблем со здоровьем, вызванных высоким кровяным давлением и диабетом.

Обама написал, что слышал о проблемах со здоровьем у короля блюза, и хотел отправить ему «самые теплые пожелания в это трудное время».



Письмо Барака Обамы к Би Би Кингу

Обама написал, что Би-Би Кинг трогал сердца, волновал души и поднимал настроение многим людям в течение десятилетий. Обама завершил письмо, сказав, что он и Мишель думают о музыканте и молятся за его здоровье.

Это была не первая связь между афроамериканскими иконами... Оба они выступили на сцене в 2010 году на Национальной церемонии зажигания рождественской елки.



Обама и Кинг на концерте

Теперь это письмо продает внучка Кинга - Сильвия Уильямс, которая говорит, что ее мать подарила ей его много лет назад. Она говорит, что Б.Б. никогда не предполагал, что в его жизни будет цветной президент... Не говоря уже о получении личного письма от него.

Кинг умер в мае 2015 года - чуть более месяца после того, как Обама отправил это письмо - от сосудистой деменции, вызванной серией небольших инсультов в результате его диабета 2 типа. Перед смертью его дочери утверждали, что он стал жертвой жестокого обращения со стороны старшего менеджера, и даже утверждали, что он мог умереть от отравления, но его вскрытие не показало доказательств этого.

Письмо Обамы к Кингу можно купить за 17 500 долларов.