Джон Ледженд выпустил «самый чувственный» альбом

Фонд был создан в 1985 для помощи голодающим Эфиопии и с тех пор активно участвует в благотворительных проектах по всему миру. Кульминацией деятельности организации является ежегодный День Красных Носов, который проводится в марте.





В этот день на британском телевидении проходит телемарафон в поддержку фонда, а именитые артисты выпускают благотворительные синглы. Так, в 2013 эксклюзивную запись для Comic Relief делали One Direction, находившиеся тогда на пике популярности.

