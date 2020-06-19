Джон Ледженд выпустил «самый чувственный» альбом

В седьмой студийный альбом музыканта вошли 16 треков, записанных как сольно, так и при участии Гари Кларка-младшего, Джейней Айко, ямайской певицы Коффи, рэпера Rapsody и др. Ранее Ледженд назвал новую работу своим «самым сексуальным альбомом»:
- Если вы застряли дома и хотите сделать коронамалышей, если вы проводите много времени со своим партнером и вам нужен саундтрек к этому – то вот он. Эти песни вдохновлены любовью моей жизни: моей женой, моей семьей и богатыми традициями черной музыки, которые сделали меня артистом. Этот альбом – праздник любви, радости, чувственности, надежды и стойкости, вещей, которые делают нашу культуру такой красивой и влиятельной. У меня нет иллюзий, что музыка может спасти мир или решить мировые проблемы, но я всегда обращалась к музыке в трудные времена, и я знаю, что многие из вас делают то же самое.
25 июня Джон планирует провести виртуальную презентацию пластинки и сыграть все песни с нее живьем.
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