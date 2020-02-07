«Фабрика» спела «Мама молодая» с украинским припевом

Релиз приурочен к юбилею продюсера коллектива Игоря Матвиенко, которому в этот день исполнилось 60 лет.
- Как настоящий именинник наш продюсер в свой день рождения делает подарок всем-всем-всем, - написала участница «Фабрики» Александра Попова в своем инстаграме.
Припев песни исполняется на украинском языке. По словам певицы, эта песня посвящается всем молодым мамам.
- Мне так нравится тема затронутая в песне - мы поём про молодых мам! – говорит Александра Попова. - Счастливых или по началу растерянных и не знающих, что же дальше будет, но в любом случае позже осознающих свою радость и всесильность. Мне хочется танцевать в проигрышах и немного грустить в куплетах - это отлично олицетворяет нашу тонкую славянскую душу. А ещё мне хочется, чтобы все молодые мамы, отрываясь под нашу песню, ни в коем случае не забывали о себе и не стеснялись проявлять свои эмоции.
Релиз сингла осуществил продюсерский центр Игоря Матвиенко.
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