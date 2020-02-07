«Фабрика» спела «Мама молодая» с украинским припевом

Дело в том, что на предыдущем концерте ребята решили провести эксперимент и попросили зрителей поснимать одну из песен на свои смартфоны, а затем прислать получившиеся ролики. Двоих даже позвали на сцену, чтобы передать максимально полную картину происходящего.



Монтировал весь объем полученных материалов один из участников группы - Илья Иванов, максимально сохраняя эмоции зрителей и атмосферу концерта.

