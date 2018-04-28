Киркоров снял Бузову в новом клипе

В ролике о вечеринках и алкоголе Киркоров предстает в образе рэпера Фейса. Кроме него, в кадре появляются Ольга Бузова в роли кассирши, Григорий Лепс в образе бомжа, рэпер Гнойный в качестве представителя клубной молодежи, «многодетный отец» Тимати и маленький сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, пьющий «вино» из бутылки.

Идея выпустить видеоклип об отвязных вечеринках и алкоголе возникла у Филиппа Киркорова во время совместного отдыха с шоуменом Иваном Ургантом — ведущим шоу «Вечерний Ургант». «Я сказал: «Вань, а что если ты и твои замечательные креативные ребята во главе с Александром Гудковым что-то этакое придумают?» Иван согласился, сказал, что закинет идею», — вспоминает певец.

Сейчас пользователи соцсетей разбирают клип на скриншоты с хмурым лицом Киркорова и шутят. «Российская экранизация Гарри Поттера, где Снейпа играет Киркоров», «Мое настроение сегодня — Филипп Киркоров», «Это чувство, когда Киркоров в свои годы отжигает в своем клипе круче, чем я в свои 20», — цитирует Газета.ru записи в твиттере.