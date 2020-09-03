Finneas спел балладу в честь ушедших

Режиссер клипа - привычный для Финнеаса Сэм Беннет, он предпочел крупные планы брата Билли Айлиш, на лице которого проявляются загадочные фиолетовые пятна.

Музыкант рассказал, что песню написал в июне во время пандемии и в разгаре протестов Black Lives Matter в Лос-Анджелесе. Одновременно он следил за постами Аманды Клутс, жены бродвейского актера Ника Кордеро. Актер 13 недель лежал в больнице с коронавирусом, организм отказывал по частям, и Ник умер в возрасте 41 года. Таким образом, баллада посвящена всем пострадавшим, с пожеланием светлого будущего.



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