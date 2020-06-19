Инбал Сегев - Анна Клайн и Эдуард Элгар

Инбал Сегев обучалась сначала в Школе музыки Йельского университета, а затем - в Джульярдской школе музыки и искусства в США. Карьера виолончелистки развивалась при благосклонном покровительстве Исаака Стерна. Дебют её состоялся в Израильской филармонии, а затем в Берлинской филармонии под чутким руководством маэстро Зубина Меты.

Представленный альбом составили произведения современного английско-американского композитора Анны Клайн «DANCE» и Виолончельный концерт ми минор классика английской музыки Эдуарда Уильяма Элгара (1857-1934).

Композитор Анна Клайн, выпускница Манхэттенской школы музыки, номинант премии «Грэмми», премии Хиндемита-2016, наград ASCAP и SEAMUS, и многих других наград, выступает в этом релизе как своего рода связующее звено между «веком нынешним и веком минувшим». Музыка композитора Анны Клайн прошла проверку многими престижными музыкальными наградами. Проверку временем её творчеству только предстоит пройти. Тот факт, что сочинения Анны Клайн исполняет виолончелистка Инбал Сегев, является не меньшим признанием, чем престижные музыкальные награды.



Inbal Segev и London Philharmonic Orchestra - Anna Clyne: DANCE - Edward Elgar

Жизнь и творчество композитора Эдуарда Элгара пришлись на благодатное время правления королевы Виктории (1819-1901 г.г.). Это была пора экономического расцвета, роста благосостояния «доброй старой Англии». На этот период приходится небывалый расцвет литературы и искусства в Англии, давшей миру такие имена, как Ч. Диккенс, У. Теккерей, О. Уайльд, Б. Шоу. Именно в это время сложилась эстетика композитора Эдуарда Элгара, музыкального романтика, испытавшего в своём творчестве влияние Р. Вагнера и Р. Штрауса, и ставшего к началу ХХ века европейской известностью. Его сочинения исполняли такие знаменитые музыканты, как пианист С. Рихтер, скрипачи Ф. Крейслер и И. Менухин, высоко ценили творчество Элгара Н. Римский-Корсаков и А. Глазунов.

Надо сказать, сочинения композитора Элгара совсем не на слуху у наших меломанов. Это обстоятельство способствовало тому, чтобы с особым вниманием обратиться к слушанию его музыки. Это был тот счастливый случай, когда первоклассное исполнение виолончелистки Инбал Сегев позволило извлечь из глубины веков музыку необычайно современную и в то же время чистую и возвышенную. Благодаря искусству Инбал Сегев, будто заново произошло чудесное обретение современным слушателем музыки композитора романтика Эдуарда Элгара.

Со слов самой Инбал, произведения Элгара вошли в её репертуар с 14 лет. Сам композитор для неё как старый добрый друг. «Я наслаждаюсь каждым моментом, который мы проводим вместе» , - признаётся Инбал Сегев.

Темы музыкальных сочинений Эдуарда Элгара простираются от любви и потерь до гнева и юмора. Теперь эти эмоции оживают в концертах Инбал Сегев не только благодаря первоклассной музыкальной образованности исполнительницы. Это становится возможным по состоянию души виолончелистки, проникновению её в высшие смыслы исполняемых сочинений композитора Эдуарда Элгара.

Всегда мастерство большого музыканта вызывает вопросы: как это возможно, какими средствами достигается успех, в чём кроется загадка музыканта? Не те ли же вопросы задавал Сальери, слушая гениального Моцарта?

Можно отметить особую округлость звука виолончелистки, а скорее, это объёмность звучания в сочетании со свободой и красотой звукоизвлечения исполнительницы, которые восходят к её юности, когда Инбал Сегев впервые встретилась с музыкой Эдуарда Элгара.

Насыщенный, объёмный звук виолончели Инбал Сегев богат обертонами, что невероятно расширяет изобразительную палитру. Эта особенность индивидуального стиля Инбал Сегев выдвигает виолончелистку в ряд уникальных современных исполнительниц.

Людмила КРАСНОВА