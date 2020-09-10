Обладательница Grammy певица Polina выпустила первый русскоязычный трек

Поэт Михаил Гуцериев стал автором новой песни «Джанга». Одновременно с выходом трека состоялась премьера клипа.

В России Polina получила известность в 2018 году после записанной с Димой Биланом песни «Пьяная любовь». Этому успеху предшествовали выход в свет синглов «Fade To Love» и «Book Of Love», достигших первых мест в музыкальных чартах и получивших статус «золотых дисков» в нескольких странах мира. Кроме того, за плечами Polina работа с такими мировыми знаменитостями, как Eminem, Tiesto, Steve Aoki и другими звёздами шоу-бизнеса. По словам певицы, «Джанга» является важной ступенью в её музыкальной карьере:

«Песня стала возможной только благодаря Михаилу Сафарбековичу, который написал потрясающие стихи на мою музыку. Он настолько точно передал смысловой посыл мелодии, что получился совершенно сумасшедший коллаб! Теперь я понимаю, почему Гуцериева называют в России поэтом номер один. Он невероятно творческий человек и влюбляется в каждую свою песню так же, как и я. Надеюсь, наш первый совместный опыт работы будет иметь продолжение».

Твоё имя как приманка,Ты скажи мне, кто ты, Джанга?Это мой тяжкий крест —У тебя сто сердец.Я жду ответа…

Как рассказала Polina, Джанга — имя собирательное, и было придумано Михаилом Гуцериевым специально для её песни. Певица не сомневается, что экзотическое имя понравится публике. А вот кто скрывается под ним — можно узнать только после просмотра клипа.



Polina

«И трек, и клип превзошли все мои ожидания. Режиссёрская команда магическим образом сняла видео таким, каким я его себе представляла. Это большая творческая удача! У нас совпало всё: знойная картинка, подача песни через танец, пальмы, экзотические птицы... Я за неделю выучила совершенно новый для себя танцевальный стиль. Репетировала через боль и синяки. И считаю, что у нас получился очень крутой результат», — продолжила рассказ Polina.

Клип «Джанга» — микс модной хореографии (high heels, vogue), спорта и актуального саунда, над которым трудились в московской студии ChinКong Production.