OQJAV сделал необычный кавер песни Егора Летова

Версия OQJAV, радикально переосмысляющая оригинал, создана в рамках трибьют-проекта в честь 55-летия со дня рождения лидера "Гражданской обороны".

Ярослав Тимофеев говорит:

"Оригинал песни, которую Летов записал, но никогда не пел на концертах, — про старика и старуху с косой. Насмешливо-жалостливый текст, грязный вальсок, два аккорда три тональности — все для того, чтобы заляпать бытовыми красками главную героиню, стоящую у постели. Мне хотелось развернуть ГрОб обратно — к стёбу задом, к смерти передом: сделать песню черной и полированной, героине вернуть молодость и красоту. В куплетах она мерно и беспристрастно плетет свое кружево, сидя у изголовья, а в соло встает в полный рост. Сплошная линия прорезает три тональности, и дрожащая неровная кардиограмма расправляется в идеальную прямую".



OQJAV

OQJAV относят к новой волне русскоязычной̆ песенной музыки 2010-х, условному интеллектуальному инди-попу, однако они понимают и чувствуют стиль, как метод, а не самоцель. В их песнях можно встретить и лощёный̆ синти-поп, будто выверенный по западным лекалам, и ностальгические голоса советской̆ эстрады ХХ века, и актуальную электронику вперемешку с речитативами и аллюзиями на Мэтью Донована, Ричарда Гира, Джулию Робертс и Александра Вертинского, но этот калейдоскоп разнородных женщин, мужчин и звуков продуман и собран так, что никогда не оборачивается нарочитой эклектикой. Почти интимное понимание деталей обнаруживается и в словах OQJAV – тактичные и нет, сексуальные песни о любви, случаи, места, ситуации, сельдь, калашников, Олег.

Появившись в 2013 году, OQJAV («Окуджав») собрала победы и номинации на важных премиях (MTV Europe Music Awards, Jagermeister Indie Awards, «Степной волк» Артемия Троицкого, «Золотая Горгулья»), прошла через смену состава (в 2017-м в силу сольных проектов группу покинули Катя Павлова – «Обе две» и Даниил Шайхинуров – Daniel Shake, «МЫ»), записала три непохожих на одноклассников альбома, к каждому из которых с большим вниманием отнеслись российские медиа, и выступила на всех крупных кроме «Пикника афиши», «Дикой мяты», «Park live» (какого чорта) фестивалях. Сегодня OQJAV — это песенник Вадик Королев, басист и электронщик Дмитрий Шугайкин и академический пианист Ярослав Тимофеев.