Потерянное на 50 лет произведение Филипа Гласса обрело жизнь

Крупное произведение Филипа Гласса было потеряно на пятьдесят лет. Сочиненное в 1970 году, рукопись произведения пропала, пока не появилась на аукционе Christie's в Нью-Йорке в конце 2017 года.



Philip Glass

Предполагается, что после оперы Гласса 1975 года «Эйнштейн на пляже» композитор оказался в крупных долгах, и Гласс был вынужден продать несколько партитур. В архиве Гласса остались только фрагментарные наброски «Музыки в 8 частях». Гласс «никогда не предполагал, что эта его ранняя музыка будет иметь длительную ценность». Произведение сразу же узнаваемо минималистским музыкальным языком Гласса в полной мере.

Сочиненный в середине минималистского периода Гласса, в начале 2018 года рукопись партитуры была получен издательством Dunvagen Music Publishers. Алекс Грэй, музыкальный ассистент в издательской компании, подумал, что было бы интересно реализовать работу для инструментовки ансамбля Филипа Гласса: деревянные духовые инструменты, клавиатура и голос. Грей скопировал партитуру, сделал синтезированную демонстрацию пьесы и даже написал диссертацию по проекту. Затем ансамбль Филипа Гласса организовал выступления этого потерянного произведения весной 2020 года. Впервые за пять десятилетий зрители услышали эту музыку.

Увы, из-за эпидемии коронавируса о живых выступлений по Европе не могло быть речи. Ансамбль Филипа Гласса, которого не испугал кризис, приступил к удаленной записи своих партий в апреле 2020 года, их собрал музыкальный директор Майкл Рисман в своей домашней студии в Манхэттене.

Гласс определяет минимализм в своей музыке как существующий с 1965 по 1975 год - вплоть до его оперы «Эйнштейн на пляже» (1975–76), включая такие теоретические произведения, как «Музыка в подобном движении» (1969), «Музыка в пятых» (1969), «Музыка с изменяющимися частями» (1970) - все это привело к основополагающему сборнику Гласса «Музыка в двенадцати частях» (1971–74 гг.).

Эта запись мировой премьеры была продюсирована Лайзой Белавой, Ричардом Гереном и Михаэлем Рисманом, и включает работу художника Сола Левитта, частого сотрудника Гласса в том числе таких работ, как Dance с 1979 года. Именно Левитт разработал обложку для оригинальной записи «Музыка в двенадцати частях» в 1970-х.