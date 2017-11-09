Названа лучшая музыка для смерти

Наиболее подходящими для прослушивания перед смертью признали работы советско-эстонского композитора-минималиста Арво Пярта, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian. Из них был выбран двойной концерт для двух скрипок, струнного оркестра и подготовленного фортепиано Tabula Rasa.

«Эта музыка звучит так, как будто она будет продолжаться и продолжаться», — объяснил директор Vanishing Point Мэттью Лентон.

По его словам, это дает надежду умирающим на продолжение существования после смерти.

Также были проанализированы произведения таких авторов, как Филип Гласс, Ла Монте Янг и Иоганн Себастьян Бах. Авторы исследования также сочли их подходящими.