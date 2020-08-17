РМС открыл электронную ​​​​​​​нотную библиотеку

Проект, направленный на сохранение и популяризацию малоизвестных произведений русской симфонической и хоровой музыки ХХ–ХХI веков, стартовал в 2016 году по инициативе главного редактора издательства «Композитор • Санкт-Петербург», члена Совета РМС Светланы Эмильевны Таировой. С тех пор издательство – партнер РМС по проекту – проводит сложную, кропотливую работу: осуществляет текстологическую подготовку и компьютерный набор партитур и оркестровых голосов на основе архивных авторских рукописей.

Целями создания библиотеки являются возрождение незаслуженно забытых сочинений прошлого века, знакомство с новыми композиторскими именами – нашими современниками, представление музыки, которая ранее не издавалась и не исполнялась, а также помощь профессиональным творческим коллективам в расширении репертуара.

– Проект РМС особенно важен, потому что советский период истории сегодня стирается из общественной памяти. Речь идет о целых собраниях сочинений, которые представляют существенную часть европейской музыкальной культуры, – считает председатель Гильдии музыкознания РМС, заслуженный деятель искусств России, профессор Московской консерватории Всеволод Всеволодович Задерацкий. – Создание электронной базы шедевров русской музыки ХХ столетия не только дает возможность их исполнения, но и одновременно является подсказкой и своеобразной просьбой к тем, кто определяет культурную политику в своем коллективе и культурном пространстве.

В настоящее время в архиве электронной библиотеки 7 симфонических и 5 хоровых партитур и партитурных сборников. Это произведения Сергея Прокофьева, Альфреда Шнитке, Александра Локшина, Юрия Фалика, Бориса Тищенко, Александра Раскатова, Геннадия Банщикова, Сергея Слонимского, Михаила Анцева, Вячеслава Булычева, Николая Сидельникова. Фонды библиотеки будут регулярно пополняться.

– Причина того, что многие сочинения вышеперечисленных композиторов не исполнялись ранее и не могут быть исполнены сегодня, – отсутствие профессионального нотного материала, – подчеркивает автор идеи проекта Светлана Эмильевна Таирова. – На сегодняшний день велик интерес к музыке а cappella в целом и духовной музыке в частности, однако русская хоровая музыка ХХ века до сих пор остается наименее изученным и редко исполняемым пластом отечественной культуры. Многие произведения названных выше композиторов не издавались в СССР, оставаясь под запретом из-за духовной тематики.

Симфонические и хоровые коллективы России могут уже сейчас включить в свой репертуар оригинальные, ранее неизвестные сочинения отечественных композиторов. Все нотные материалы, полностью готовые к использованию, размещены на сайте РМС в специально созданном разделе: https://rmu-funds.ru/. Доступ к материалам предоставляется членам РМС на безвозмездной основе.