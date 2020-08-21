Севара спела о своей дороге домой

Севара Назархан – одна из немногочисленных певиц с глубоким голосом, которому одинаково идут и орнаментальная восточная мелодика и качественный поп. Певица до недавнего времени была у нас известна лишь эстетской публике. Однако поклонники этнической музыки по всему миру знают и любят Севару уже давно: она успела поработать со знаменитым английским музыкантом Питером Гэбриэлом, провести несколько лет в непрерывных гастролях по центральной Европе и Азии и получить звание лучшей азиатской певицы («Best Asian Artist») в рамках престижной премии BBC World Music Award.



Севара Назархан

Небанальная поп-музыка с влиянием этники и душевной экспрессии в сочетании с высокой вокальной культурой и прекрасным тембром голоса – именно так музыкальные критики характеризуют творчество Севары.

Новый сингл «Ласточки» был записан летом и отразил в себе настроение текущего момента.

«Эта песня о земле, о Родине, о том, как ты можешь возвращаться туда, куда тебя тянет в любое время, где бы ты ни находился. Эта песня, возможно, особенно актуальна сейчас, когда времена очень не простые, они касаются и болезней, они касаются и борьбы, всего того, что происходит во всём мире. Хочется, чтобы эта песня дала настроение и силы на перемены в каждом из нас. Я хочу верить, что каждый шаг ведёт нас к своей доброй цели», - говорит Севара.

Автор музыки: Игорь Азаров, автор текста: Ольга Клименкова.