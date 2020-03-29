Скончался великий польский композитор Кшиштоф Пендерецкий

"После продолжительной болезни умер Кшиштоф Пендерецкий — один из величайших польских музыкантов, авторитет мирового уровня в классической музыке", — сообщается в твиттере Министерства культуры Польши.



Кшиштоф Пендерецкий

Он родился 23 ноября 1933 года в городе Дембица на юго-востоке Польши. С детстве играл на скрипке и фортепиано, учился в Краковской музыкальной академии. Первый успех к нему пришел в 1959 году, когда он победил во всех трех категориях на всепольском конкурсе юных композиторов "Варшавская осень".

Он был одним из композиторов-новаторов, которые искали новые средства графической записи партитур.Вместе с тем для него было чрезвычайно важным расширение звуковой палитры и поиск новых звучаний, расширяющих представления о звуковой вселенной.

В 1960 году он сочинил "Плач по жертвам Хиросимы" для 52 струнных инструментов, а в 2002-м — концерт для фортепиано с оркестром "Воскресенье" после терактов 11 сентября 2001 года в США.

Пендерецкий писал концерты для выдающих музыкантов, включая виолончелиста Мстислава Ростроповича.

В своем твиттере выразило соболезнования руководство Лондонского филармонического оркестра:

"Грустная новость. У себя дома в Кракове скончался польский композитор Кшиштоф Пендерецкий. Нас связывало с ним длительное тесное сотрудничество как с композитором и дирижером".

Им были также осуществлены эксперименты в области электронной музыки и среди них - Ekecheiria - в честь XX Олимпийских игр.

Он написал оперы "Самый смелый рыцарь" (Najdzielniejszy z rycerzy), "Дьяволы из Лудена (The Devils of Loudun) по мотивам одноимённого романа Олдоса Хаксли, "Потерянный рай (Paradise Lost, Raj utracony), вдохновленный мотивами одноименной поэмы Джона Милтона, "Чёрная маска" (Czarna maska) на основе драмы Герхарда Гауптмана и "Король Убю" (Ubu Rex), воссоздавший на музыкальной сцены образы Альфреда Жарри.

Музыка Кшиштофа Пендерецкого звучит в картинах Войцеха Хаса "Рукопись, найденная в Сарагосе", Алена Рене "Люблю тебя, люблю", Уильяма Фридкина "Экзорцист", Стэнли Кубрика "Сияние", Анджея Вайды "Катынь", Мартина Скорсезе "Остров проклятых", Дэвида Линча "Внутренняя империя" и "Твин Пикс", Альфонсо Куарона "Дитя человеческое", Александра Муратова "Моонзунд", в сериале "Секретные материалы".