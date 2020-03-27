Стартовал флешмоб #YpfVirusuNet в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом

Символом детско-юношеского творческого движения стал «Одуванчик», рисунок московской школьницы и юной художницы Маши Барановой.

– Одуванчик — такой же хрупкий, как жизнь. А шарик из его пушинок — такой же круглый, как наша Земля… Давайте беречь друг друга и нашу планету!– поделилась своими эмоциями юная художница.

А 6-летняя Валентина Барко, участница из итальянского города Сан-Ремо, специально для видеофестиваля прислала песню собственного сочинения о том, как хорошо жить на свете.

– Смысл этого движения — поощрение активной гражданской позиции у подрастающего поколения. Не сидеть сложа руки, а попытаться, к примеру, передать слова поддержки врачам, с помощью своего творчества передать приветы тем, кому в эти дни приходится нелегко. Подростки из разных стран, объединяясь, почувствуют свою причастность к общей заботе. Это социальный проект, побуждающий детей к творчеству и особенно актуальный в эти дни, когда все выставочные залы и музеи закрыты. Ведь дети вынуждены оставаться дома на карантине, а потребность ребят делиться своими эмоциями велика. Участие в проекте бесплатное. Когда карантин закончится, и мы все вернёмся в рабочий график, наиболее активные участники движения будут приглашены в концертные программы Международной детско-юношеской филармонии,– отметила директор Международной детской филармонии и президент фонда «Искусство на все времена» Лада Меркулова.

Среди участников флэшмоба-видеофестиваля, уже приславших свои записи,– лауреаты международных конкурсов: Грант Башмет (скрипка, Москва), Лиандер Хеннес (скрипка/ Карлсруэ, Германия), Ильяс Невретдинов (труба, Москва), Маша Головченко (саксофон, Ярославль), Ника Ванн (эстрадный вокал, Москва), Дмитрий Пинчук (саксофон, Москва), Вера Когай (ударные, Москва), Маша Полякова (флейта, Москва), Андрей Филонов (фортепиано, Москва) и другие юные, но уже известные музыканты. Есть и два видеоролика от юных художниц: москвички Маши Барановой и юной художницы из Италии Марии Дембицка (Генуя).

Чтобы присоединиться к этому фестивальному движению, нужно:

Записать приветствие от своего имени (представиться, назвать страну и город проживания), затем произнести своё видеообращение с пожеланиями врачам скорейшей победы над вирусом и любые другие позитивные приветствия.

Прикрепить к видео-обращению свою творческую работу или выступление (музыка, рисунки, стихи и т.д.).

Выложить готовый видеофайл в любых социальных сетях с хэштегом #YpfVirusuNet.

Или выслать ролик, воспользовавшись способами связи, указанных по этой ссылке в разделе «Контакты».

Международная детско-юношеская филармония будущего соберёт видео-ролики с указанным хэштегом в единый плейлист на канале фестиваля искусств в YouTube.