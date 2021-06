Школа современной пьесы и Детская филармония запустили «Артистические династии»

1 июня на сцене театра Школа Современной пьесы представили уникальную программу. Конечно, идея преемственности поколений не нова, но целенаправленно собрать воедино хотя бы некоторых представителей династий разных жанров искусства и представить их публике в отдельном специальном концертном проекте с одноименным названием, - такой подход художественного руководства Театра «Школа Современной пьесы» и Международной детской филармонии осуществился впервые.



Вела концерт известная телеведущая, артистка театра «Школа Современной пьесы» Татьяна Веденеева.

«Мастерство юных исполнителей завораживает, - восхищенно прокомментировала Татьяна Веденеева. - Такое разнообразие юных талантов! Особенно ценно, что родители – профессиональные артисты, пришли поддержать своих детей и внуков, выступая на одной сцене в ансамбле со своими детьми. Такая забота, конечно, нашла в сердцах зрителей особый отклик. Мы видим - артистическое будущее нашей страны в надёжных руках».



Открылся вечер торжественными фанфарами: отец и сын Шамиль и Ильяс Невретдиновы, юный трубач Богдан Каталевич в сопровождении пианистки Ксении Рычковой наполнили зал призывными звуками пьесы Рахманинова «Вешние воды», после чего искромётно прозвучала пьеса Цфасмана «Снежинки» в исполнении фортепианного дуэта «Внук и дедушка» в составе Виктора Петрищева и его внука - Марка Мейровича, а артистичное выступление юной саксофонистки Анастасии Рассказовой мысленно перенесло публику в Испанию. По-эстрадному яркая популярная песня Let it Be в исполнении семейного дуэта - артиста театра ШСП Евгения Козлова и его сына – юного пианиста Арсения Козлова окутала публику душевным теплом, и по-философски утончённо прозвучали прелюдии Скрябина в исполнении юного пианиста Андрея Филонова - праправнучатого племянника Казимира Малевича.



Романтично и светло звучала флейта у Кати Найдёновой в произведении Чайковского «Песня без слов», а завершили первое отделение яркая юная джазовая певица Nika Wann с подвижной жизнеутверждающей песней Get Happy и джазовая обработка известной песни “Давным-давно” в исполнении инструментального ансамбля семьи Носенко в составе: Женя Носенко (ударные), его мама - пианистка Мария Носенко, и артисты оркестра Большого театра, исполнитель на ударных инструментах дедушка Вадим Носенко и папа - контрабасист Кирилл Носенко.



Концертная программа представила публике настоящее переплетение талантов и поколений! Грант Башмет, внук маэстро Юрия Башмета, в ансамбле с известной пианисткой, своей мамой Ксенией Башмет блестяще и проникновенно исполнив «Цыганские напевы», буквально захватили зал своим мастерством и магнетизмом. Известный трубач и дирижёр Владислав Лаврик вместе с сыном, юным пианистом Егором Лавриком зажгли публику джазовой пьесой Д.Брубека Take Five, а погрузить зал в серьёзные размышления сумела 10-летний композитор Варя Шелыгина, представившая публике самый настоящий вокальный цикл на стихи Арсения Тарковского, вокальную партию исполнила артистка ШСП Виктория Крючкова. Нежно и искренне прозвучало выступление самой младшей участницы концерта Николь Зубковой, и по-настоящему мощно и масштабно звучал рояль у Полины Молодцовой.

Вечер завершился задушевным выступлением семейного вокального ансамбля известной джазовой певицы Мариам Мерабовой и её детей: Софьи, Ирмы и Георгия Мерабовых, после чего Мариам Мерабова исполнила сольно известную песню «Ветер перемен». В завершении вечера публике представили юных художников – Марию Баранову и Георгия Мерабова, чьи работы были размещены в день концерта в фойе зала, после чего всем юным участникам были вручены подарки от партнёров концерта.

Организаторы проекта надеются, что в будущем концерты проекта «Артистические династии» станут ещё больше мультижанровыми, вовлекая всё больше профессионалов, разные поколения артистов и художников.

«Ещё в декабре 2020 года, во время ежегодного Рождественского международного фестиваля искусств молодых талантов, проводимого нашей Международной Детской филармонией совместно с Башмет-центром, мы с дирекцией Театра «Школа современной пьесы» задумали провести совместный концерт. В самом деле – так много талантливых продолжателей артистических династий, и как было бы интересно познакомить публику хотя бы с некоторыми из них. Наверняка такое совместное выступление юных звезд и признанных мастеров сцены будет интересно разным поколениям, и не только профессионалам, - поделилась своими эмоциями Лада Меркулова, директор и художественный руководитель Международной детской филармонии. - Мы очень рады, что не ошиблись! Мы собрали полный зал, отклики публики – самые сердечные! Наша совместная команда отработала концерт слаженно и чётко. Значит, мы на верном пути, наш проект «Артистические династии» нужен и интересен людям. У проекта есть будущее и мы намерены его развивать! Пользуясь случаем, мне хотелось бы выразить слова искренней благодарности Татьяне Веденеевой, чей высочайший профессионализм, безграничное обаяние, заполняя этот прекрасный зал, добавили концерту особого настроения. И, конечно, особые сердечные слова – нашим партнёрам, без кого этот концерт не смог бы состояться: это наши давние друзья Компании «Музимпорт» и «Forte», предоставившие для концерта ударные инструменты, а также Общественная некоммерческая организация «Русская инициатива», компании «Аист», «Спасимбо» и Научно-производственное объединение «Наука».



Проект «Артистические династии» был запущен в жизнь 1 июня, в День защиты детей. Как оказалось, такое совпадение не случайно. Иосиф Райхельгауз, народный артист РФ, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» так прокомментировал идею концерта:

«Наш концерт мы не случайно провели в День защиты детей, который недавно объявлен еще и днем родителей. Это очень важно! От чего мы защищаем наших детей? Прежде всего, от самих себя, от взрослых. От нашего странного времени, очень сложного для детей. С одной стороны, на мир неожиданно обрушилась пандемия, самоизоляция, карантин. С другой, наступает вполне ожидаемая цифровизация, дистанционное обучение. Но все это вместе ведет к тому, что дети лишаются возможности общения, живых выступлений, участия в концертах, конкурсах. Их переводят в видеоформаты, в он-лайн трансляции, и это очень вредно для детей. Музыка и театр - живые виды искусства. Необходим контакт со зрителем, со слушателем. Да, конечно, можно все снять на видео, можно транслировать концерт или спектакль из пустого зала. Но что чувствует в это время артист, даже взрослый, не говоря уже о ребенке? В нашем концерте «Артистические династии» приняли участие дети и взрослые: мамы, папы, дедушки, учителя и их талантливые дети. И главное, что это был ЖИВОЙ концерт. ПРЯМАЯ связь с публикой. Наша цель - дать возможность почувствовать юным музыкантам, художникам, артистам, композиторам, что они нужны зрителям. Надеюсь, что этот концерт окажется началом большого проекта, который «Школа современной пьесы» реализует вместе с Международной детской филармонией».

Начало нового яркого проекта положено.