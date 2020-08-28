Тина Кароль и Snoop Dogg посотрудничали в треке Luca Dayz

По словам автора песни Луки, работа над проектом шла три года. Авторами трека стали Luca Dayz, Snoop Dogg, Яна Майорникова, LOE Musi и D’Meetri Griffin.
Тина Кароль рассказала, что подписала контракт с независимым лейблом Bentley Records в Америке.
«Я много работала над тем, чтобы артист из Украины мог быть конкурентоспособным на этом рынке. Не только в нашей стране. Подписала этот контракт, работала над альбомом, прошло много времени, прежде чем первые шаги этой работы стали общественно известны».
Певица призналась, что сотрудничество со Снупом Доггом получилось довольно спонтанным.
«Я сидела дома, зазвонил телефон. И представитель лейбла мне говорит, что у нас для тебя отличная новость, у нас будет сотрудничество со Снупом Доггом. Это был первый шок! А потом мне говорят, у тебя есть всего час, чтобы записала свой кусок в треке. Еще один шок! Всего лишь час! Я тут же подумала — у нас есть классные украинские авторы. Сразу нашла новую песню одного из наших украинских авторов, я с ним сотрудничаю, взяла из нее кусочек, вложила, спела, сделали текст. И получилась цельная картинка».
Комменты