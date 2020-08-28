Тина Кароль и Snoop Dogg посотрудничали в треке Luca Dayz

Видеоработа на эту песню отображает настроение самой композиции -

«ранимость и незащищенность женщины» Использовав в клипе театральный

приём полной темноты на сцене, мы увидим Тину, которая оголяет свои

переживания и эмоции в луче света.





Клип снят минималистично и не отвлекает от самого главного - песни и

проникновенного исполнения её Тиной.





В видеоработе использовано много символизмов: певица показана в

кромешной темноте так, как будто она находится вне пространства и вне