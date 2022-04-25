Павел Коган ушел из МГАСО

Дирижер сложил полномочия по собственному желанию.

«В Министерство культуры Российской Федерации поступило заявление художественного руководителя и главного дирижера Московского государственного академического симфонического оркестра Павла Когана с просьбой освободить его от должности по собственному желанию», - сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.



Павел Коган

Все выступления, запланированные с 24 февраля 2022 года, Павел Коган ранее отменил. Оркестр продолжает свою работу.





Комментируя перспективу объединения МГАСО с другим коллективом, например, Российским национальным оркестром, директором которого, как и МГАСО, является Ирина Шигорева, в Минкультуры сообщили, что «вопрос об объединении МГАСО с каким-либо другим федеральным оркестром не стоит».

Ранее о увольнении дирижера сообщал сайт SlippedDisc. По данным, Коган уехал из России в марте и уволился из-за спецоперации РФ на Украине.

Коган возглавлял Московский симфонический оркестр на протяжении 38 лет.