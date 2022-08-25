7 простых способов продвижения музыки для инди-музыкантов

Стратегии продвижения музыки меняются каждый год. И это потому, что музыкальная индустрия — это постоянно развивающаяся группа людей, пробующих новые вещи, игнорирующих то, что не работает, и повторяющих то, что работает.

Итак, в этом посте собраны семь лучших стратегий продвижения инди-артистов на сегодняшний день. Некоторые из них существуют уже некоторое время, потому что они продолжают работать на музыкантов, в то время как некоторые из них представляют собой более новые тактики, которые набирают обороты.



Вариант продвижения: Яндекс-музыка

1. Обновите свой сайт

Обновление веб-сайта — это первое, что вам нужно сделать в своей стратегии продвижения музыки. Вам нужен дом в Интернете, на который не влияют алгоритмы соцсетей (иногда очень жестко меняющиеся). Это место, где ваши поклонники могут узнать о вас больше, найти даты вашего тура и купить ваши товары.

Поэтому убедитесь, что у вас есть обновленная страница «О нас» , которая поможет людям лучше узнать вас. Это включает в себя рассказ вашей истории и рассказ о том, что делает вас и вашу музыку уникальными. Обновляйте даты туров и облегчите людям поиск и покупку товаров (для этого есть партнерки у многих интернет-магазинов с сувениркой и нанесением рисунков на одежду и вещи).

Ваша музыка также должна быть доступна для стримингов на вашем сайте. Это означает, что вам нужно сначала распространить его на все доступные стриминги (об этом см. следующий раздел), а затем необходимо встроить плеер от стриминга на свой сайт.

Рекомендуем встроить плеер из ВК с последним релизом или плейлист из ВК с лучшими песнями на свою домашнюю страницу. Затем стоит перечислить ссылки на свою музыку на любых других платформах, для чего можно использовать Smart Links.

2. Распространяйте свою музыку

Это, вероятно, самый важный шаг в продвижении вашей музыки. Потому что, если ваша музыка доступна не везде, что вы собираетесь продвигать?

Чтобы разместить свою музыку на стримингах, вам нужна компания по распространению музыки (дистрибьютор). Каждый инди-исполнитель ищет что-то новое, но OneRPM кажется отличным выбором для российского музыканта в сегодняшних условиях. Они отправят вашу музыку на все потоковые сайты по всему миру, и не попросят денег за это.

3. Ищите интернет-голосования

Многие музыканты даже не подозревают, какое огромное количество сайтов и пабликов в соцсетях имеют собственные голосования за лучший трек, альбом и вообще что угодно. Там можно получить совершенно неожиданную для себя аудиторию, о которой можно даже не знать. Главное правило - трек должен полностью соответствовать правилам и стилистике конкретного сайта или паблика.

А дальше есть разные хитрости. Можно арендовать номера для приема смс на виртуальные номера, можно использовать собственные аккаунты, можно попросить проголосовать за Вас поклонников, - главное, чтобы за вашу песню проголосовало как можно больше аккаунтов. Этим вы привлечете большее внимание к своей песне и, возможно, получите новых преданных поклонников.

4. Создайте свою рассылку по адресам электронной почты поклонников







Список адресов электронной почты — это прямой способ связаться с вашими поклонниками. И если кто-то дает вам свой адрес электронной почты, он дает вам разрешение присылать им информацию о вашей музыке. Так что пришлите им свою музыку.

Каждый раз, когда вы выпускаете музыку, отправьте им электронное письмо. Каждый раз, когда у вас есть новые шоу, отправьте их по электронной почте. Каждый раз, когда у вас есть новый товар, отправьте им электронное письмо.

Добавьте форму регистрации на свой веб-сайт и сделайте ее заметной. Предлагайте поощрения тем, кто зарегистрируется, например, неизданную музыку, специальные клипы с доступом по ссылке или просто фотосессию.

5. Попадите в плейлисты

Сейчас для российских музыкантов затруднительно попадание в плейлисты Spotify. Но - есть плейлисты «Яндекс-музыки», ВК и ОК. Попытайтесь найти подходящие плейлисты, там всегда указаны их создатели, и пришлите в личку им свои треки. Это эффективно, если вы понимаете, что ваши треки действительно подходят под эти плейлисты.

Кроме того, в платных услугах дистрибьюторов всегда есть услуга по попаданию в редакторские плейлисты соцсетей и стримингов. Воспользуйтесь ею, если бюджет позволяет.

6. Общайтесь с фанатами в социальных сетях

При взаимодействии со своими поклонниками в социальных сетях искренность всегда побеждает. Люди все чувствуют. Так что отвечайте на комментарии и личные сообщения людей, как будто эти люди — ваши друзья. Будьте тем, с кем люди хотят общаться в Интернете!

Но какие типы контента стоит публиковать, чтобы начать взаимодействие? Во-первых, контент должен соответствовать платформе. У нас нет больше TikTok, сильно затруднен доступ в Instagram. Но есть Telegram, Likee и все российские соцсети. Чтобы добиться успеха на любой платформе социальных сетей, сначала надо стать пользователем этой платформы. Это позволит получить представление о том, что вам нравится и что, по вашему мнению, понравится вашим поклонникам.

Обратите внимание на контент, который вам нравится, особенно на контент от других инди-исполнителей. Тогда стоит идти и делать такой контент, но по-своему со своими песнями.

7. Играйте вживую

Играть живую музыку — самый надежный и последовательный способ завоевать новых поклонников. Нет ничего лучше, чем делить помещение с талантливым артистом, который страстно поет и играет на музыкальном инструменте. Организовывать и давать концерты — это большой труд, но личная связь, которую вы можете установить с фанатами, продлится всю вашу карьеру.

Для инди-исполнителей гастроли никогда не приносили большого дохода. Основная причина играть вживую — общаться с фанатами и продвигать свою музыку.

Прежде чем вы начнете продвигать свой следующий релиз, помните, что все лучшие стратегии продвижения музыки сводятся к тому, чтобы просто поделиться тем, что вы сделали. Что-то, чем вы взволнованы. Если вы сделаете это искренне, вы не будете продажными. Вы не будете раздражать людей, которым действительно нравится ваша музыка. Так что выходите и делитесь тем, что вы сделали.