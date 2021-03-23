Bahh Tee заявил об уходе из Zhara Music

Bahh Tee объявил, что больше не будет руководить Zhara Music, и объяснил причины этого.



Bahh Tee

«Я покидаю пост руководителя Zhara Music. ⠀ Мы открыли Zhara Music в партнерстве с Эмином в июне 2018 года, и я возглавлял лейбл со дня его открытия. Сейчас мы пришли к тому, что лейбл, в том виде, каким мы его задумывали с Эмином, как небольшая, но сплоченная семья, не может существовать дальше. ⠀ С сегодняшнего дня я не буду заниматься операционной деятельностью Zhara Music. Это взвешенное, обдуманное решение».

Напомним, ранее подписанный на Zhara Music рэпер Моргенштерн объявил о скором подписании контракта с международным мейджором Atlantic Records, что вызвало большое удивление у Bahh Tee, поскольку новый альбом должен был выйти именно на Zhara Music, и уже был выплачен немалый гонорар Моргенштерну.

Эмин пока никак не прокомментировал заявление Бахтияра.