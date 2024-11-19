Куинси Джонс получил посмертный почетный «Оскар» за вклад в музыку к кино

Музыкант должен был лично получить награду и даже приготовил речь. Его монолог со сцены зачитала его дочь, актриса Рашида Джонс.



Quincy Jones

В своей речи артист обратился к режиссерам, актерам, «исключительным авторам песен», композиторам и музыкантам, с которыми продюсер смог подружиться за «семь декад в индустрии», сообщает NME. Джонс намеревался подчеркнуть, что не смог бы обменять ни свой опыт, ни прошедшую церемонию «ни на что в жизни».

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Актриса также заметила, что ее семье было трудно принять решение посетить Governors Awards, на котором вручалась премия. Рашида завершила свою речь, заверив присутствующих, что ее отец остался с ними, невзирая на смерть.

Куинси Джонса не стало в начале ноября.