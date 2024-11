Скончался легендарный продюсер Куинси Джонс

Представитель музыканта Арнольд Робинсон рассказал, что он скончался вчера, 3 ноября, вечером в своем доме в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе в окружении близких.

«И хотя это невероятная утрата для нашей семьи, мы празднуем прекрасную жизнь, которую он прожил, и знаем, что больше никогда не будет такого, как он, - говорится в заявлении семьи Джонса. - Мы находим утешение и огромную гордость в осознании того, что любовь и радость, которые были сутью его существа, были разделены с миром через всё, что он создал. Благодаря его музыке и его безграничной любви сердце Куинси Джонса будет биться вечно».



Quincy Jones

В 1956 году Куинси Джонс стал трубачом и музыкальным руководителем коллектива Диззи Гиллеспи в турне по Ближнему Востоку и Южной Америке. После возвращения в США Джонс подписал контракт со звукозаписывающей студией ABC Records и начал музыкальную карьеру в качестве лидера собственной группы. В 1957 году Куинси переехал в Париж, где изучал композицию и теорию музыки под руководством Оливье Мессиана и Нади Буланже. Помимо этого он также выступал в парижской Олимпии, а позже стал музыкальным руководителем Barclay Disques — французского дистрибьютора Mercury Records.

Куинси Джонс на протяжении своей многолетней карьеры работы со многими музыкантами, в том числе с Майклом Джексоном. Джонс была продюсером его альбомов «Bad», «Off The Wall» и «Thriller» (последний по сей день остается самой продаваемой пластинкой в мире). Он также курировал создание сингла «We Are The World» 1985 года, который был записан всеми звездами и который собирал средства для помощи голодающим в Эфиопии в 1985 году.

Как кинокомпозитор Джонс написал музыку к фильмам «Мираж», «Тонкая нить», «Полуночная жара», «Золото Макккенны», «Цветок кактуса», «Итальянская работа», «Побег» и «Цветы лиловые полей», за который удостоился трех номинаций на «Оскар».

Куинси получил 80 номинаций на «Грэмми», 28 раз выиграл премию, и входил в список людей EGOT, то есть был также обладателем кинопремии «Оскар», телевизионной премии «Эмми» и театральной награды «Тони».