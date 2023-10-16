Ушел из жизни Геннадий Гладков

Геннадий Игоревич прославился песнями для мультфильма "Бременские музыканты" (1969) и "По следам бременских музыкантов" (1973), где он также озвучил Глупого короля.



Геннадий Гладков

Его помощник и менеджер Малик Аминов рассказал о том, как это случилось.

«Умер дома, просто дома ушел спокойно», — сказал Аминов.

Аминов добавил, что прощание и похороны пройдут в узком кругу семьи и близких друзей.

«Мы с сыном (Гладкова) решили, что на похоронах и прощании никого не будет», — уточнил он.

Музыка народного артиста РФ Гладкова звучит в более чем 110 фильмах, среди них: "Малыш и Карлсон" (1968), "Джентльмены удачи" (1971), "12 стульев" (1976), "Голубой щенок" (1976), "Собака на сене" (1977), "Обыкновенное чудо" (1978), "Дульсинея Тобосская" (1980), "Формула любви" (1984), "После дождичка в четверг" (1985), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987).