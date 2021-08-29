Alenka Star Be - «Больше не пишу»

Трек «Больше не пишу» неожиданно начинается с даба с примесью дэнсхолла, затем не менее неожиданно появляется бочка на каждую долю, и песня преображается в эдакий лайтовый транс. И так по кругу. А поверх этого карнавала — детский голосок 11-летней Алены Федотовой о запутанных отношениях со своим поклонником, с которым «давно уже порвана нить», так что он может не писать и не звонить, - «ты не мой краш». Краш, напомню, это тайная любовь кого-то к кому-то.

Всегда затруднялся оценивать детский вокал, что эстрадный, что академический. Голос у детей неустоявшийся, хрупкий, впереди у них — ломка голоса. И всегда завидовал жюри детских конкурсов, которые берутся как-либо оценивать детей. У Алены есть природная звонкость. И есть прекрасные тембральные краски и обертоны, которые с возрастом уйдут, их заменят другие, но в этом треке они все к месту.

Очень понравилось, что Alenka Star Be, которая сама написала мелодию и текст на готовый бит, не стала подстраиваться под взрослый формат а-ля Клава Кока или Mary Gu. Хотя в своих соцсетях она постоянно занимается липсинком под довольно взрослые поп-песни. Но нет. «Больше не пишу» - это живая реакция именно 11-летней девочки на события. Не важно, реальные они или сочиненные, выдуманные. Буду Капитаном Очевидность, если скажу, что у 11-летних есть собственная личная жизнь.

Совсем уж мощных хуков в этой песне, третьей в жизни, у Alenka Star Be нет, пожалуй. Но есть неочевидные мелодические решения. Например, подъем в куплетах на октаву вверх «Ты в Телеге забанен ↑ у меня, ↓ И танцую я не ↑ для тебя». Есть бридж, в котором вдруг появляются вокализы в духе «О-у-о, мне так легко, у-о...», - и они прозвучали бы куда мощнее, дай в них побольше холла и компрессии на сведении, а так звучат суховато. К сведению есть и другие вопросы... Но раз речь идет о детской песне, придираться не стоит. В любом случае, это отличный результат для юного блогера, которая решила начать музыкальную карьеру. Все пути для нее открыты. На композицию также был снят клип, и если верить описанию клипа, режиссером является сама Алена.

Кстати, у Alenka Star Be вышло ранее еще две песни. «Сладкий день» - евро-поп нулевых про некий сладкий день, когда «ты — шоколад, я — шоколадка». «Мы танцуем» с октавным басом — попытка повторить «Краш» Клавы Коки и Niletto в детском сегменте, довольно качественная.

Но кто же такая загадочная Alenka Star Be? Она родилась в Одинцово, сейчас живет в Звенигороде, все это Московская область рядом со столицей. Слава пришла к ней в новой тогда соцсети Likee, где она стала снимать короткие ролики с липсинками и смешными скетчами. О ее родителях известно мало, но они всегда поддерживали стремление дочери к публичности, и во всем ей помогали. Даже перевели Алену на домашнее обучение, когда стало очевидно, что на многомиллионную аудиторию снимать вайны и липсинки каждый день затруднительно, если ходишь в обычную школу. Учится Алена, кстати, весьма неплохо — начальную школу закончила на «отлично».



Alenka Star Be

Живет Алена в коттеджном поселке, там и снимает все свои видосики, и самостоятельно монтирует их. В коттедже есть бассейн и все, что нужно для комфортной жизни. В сети Likee она занимает 4 место по популярности во всем мире.

Думаю, что Алене Федотовой надо обязательно продолжать петь. Это мило, и у нее получается. И в будущем, когда у нее пройдет перенастройка голосового аппарата, мы получим полноценного готового артиста. А детям эти песни нравятся уже сейчас.

Гуру КЕН