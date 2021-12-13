Алёна Ланская стала Снежной королевой с горячим сердцем

Музыку к песне написала композитор Дарья Кузнецова. Режиссёром выступил Александр Игудин, оператором — Владислав Опельянц.

Наше счастье одно на двоих,

Бьётся в сердце жадно любовь.

У нас нет ни «моих», ни «твоих»,

Мы живём давно между двух миров.

В видео Алёна играет Снежную королеву: по замыслу автора, за внешней холодной маской героини скрывается океан жарких чувств. Партнёром певицы в клипе стал известный танцор, участник проекта «Танцы на ТНТ» Айхан Шинжин.

Режиссёр Александр Игудин отметил, что видео на композицию «Наше счастье одно на двоих» заставит зрителей поверить в настоящую любовь:

«Образ сердца — первое, что я представил после прочтения стихов Михаила Гуцериева, поскольку у настоящей любви и сердце, и счастье должно быть одно на двоих. Захотелось поиграть на контрастах и показать это чувство в разных состояниях: холодном и тёплом. Как в любой истории со счастливым концом, любовь побеждает и, освободившись от холодных оков, оживает. Слушая эту песню, невольно начинаешь верить в настоящую любовь».



Алёна Ланская

Клип «Наше счастье одно на двоих» можно смело охарактеризовать, как современную фэшн-историю. Художником по костюмам выступила известный дизайнер Алина Герман, чьи творения примеряли на себя не только звёзды российского шоу-бизнеса, но и такие мировые знаменитости, как Ева Лонгория, Леди Гага, Лана Дель Рэй и Джонни Депп. По словам Алёны Ланской, зрителю надолго запомнится костюм из пластика, созданный эксклюзивно для этой работы:

«Все образы создавались по уникальному дизайну специально для этих съёмок. Мне на секунду показалось, что меня готовят к показу от кутюр. Каждый наряд в клипе, выполненный в стилистике «высокой моды», символизирует определённое состояние влюблённости и в сочетании с картинкой очень точно передаёт зрителю смысл стихов песни».

Алёна Ланская сравнивает последние месяцы своей творческой карьеры со сказкой, которая стала реальностью:

«Главной частью песни является поэзия Михаила Гуцериева. Три года назад я загадала желание, чтобы Михаил Сафарбекович написал для меня песню и, наконец, мечта сбылась. Композицией «Наше счастье одно на двоих» я открыла новую главу в моей творческой жизни».