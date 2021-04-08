Андрей Губин уехал жить в Египет

Он теперь живет в городе Дахаб на берегу Акабского залива в арендованной вилле. Его близкий друг рассказал, чем Губин сейчас занимается.



Андрей Губин

Перед отъездом за границу певец успел слетать на родину в Уфу, повидаться с родными и близкими. А в столице встретиться с давним товарищем — бизнесменом Андреем Бурматовым.

- Были с Андреем в Сандуновских банях. Он любит крепкий пар, чем показывает свою хорошую физическую форму. В ближайшее время планирует записать новую лирическую композицию, в своем традиционном стиле, — поделился друг музыканта.

Андрей тренируется, много гуляет и занимается творчеством. Дахаб знакомый певца назвал "очень европейским местом". Город пользуется большой популярностью среди любителей серфинга. Там нет большого количества туристов. Это – идеальное место для тех, кто предпочитает спокойствие и гармонию.

Денежных проблем у артиста нет, Андрею продолжают поступать авторские отчисления от его хитов, так что он может спокойно жить в свое удовольствие. Возвращаться в Россию Губин не намерен.