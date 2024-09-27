Андрей Губин: биография, личная жизнь и молодость

Биография Андрея Губина



Андрей Губин

Детство и юношество

Когда и где родился Андрей Губин? Кумир молодых людей 90-х годов родился в городе Уфа весной 1974 года, по национальности он русский. Его мама на время появления на свет будущей знаменитости состояла в браке с Валерием Клементьевым, но встречалась с карикатуристом Виктором Губиным. От него она родила детей — Андрея и Анастасию. Впрочем, быстро последовал развод с Клементьевым, и новая семья зажила счастливо. Вскоре они перебрались в столицу, и мальчик стал помогать папе зарабатывать, он рисовал карикатуры и отправлял их в журнал «Крокодил».

Поначалу учился младший Губин на пятерки, отец хотел перевести сына из 2-го класса в 4-й, но он не смог справиться с программой, учеба стала хромать. Учась в школе, мальчик активно занимался спортом, шахматы и футбол давались ему легко. Футболом он занимался на профессиональной основе, попал в сборную столицы, но из-за травмы ноги спорт отошел на второй план. Одно время будущий певец хотел стать журналистом, несколько раз выходил в эфир. Однако музыка взяла верх, и больше он к журналистике не возвращался.

Начало творческой карьеры

Скоро парень переключился на музыку, ей он увлекся сильно. Появилась мечта стать певцом, но Андрей картавил, что ставило под вопрос пение. В ситуацию вмешалась мама, организовавшая для него занятия с логопедом, которые пошли на пользу, картавость прошла.

Андрей Губин в молодости начал свою звездную карьеру благодаря папе, тот приобрел сыну первую гитару. Талантливый школьник начал сочинять песни, с одной из них «Мальчик-бродяга» он выступил на телепередаче «До 16 и старше». Его заметили, но в стране уже царили рыночные порядки, начать карьеру без денег было невозможно. Одновременно у отца произошли изменения в жизни, он стал важным лицом на торгово-сырьевой бирже и хозяином трех студий звукозаписи. Деньги в семье появились, их часть была направлена на раскрутку сына, Губину уже было с чем влиться в ряды российских певцов.

Андрей окончил школу, но с двойками в аттестате. Учеба в Гнесинском училище не задалась, показалась парню скучной. Вскоре он был отчислен из Гнесинки и больше нигде не учился.

Пик известности

Пробежимся по вехам успехов известного автора и исполнителя российских хитов:

1989 — вышла ограниченным тиражом пластинка «Я бомж». В ней композитор через свои произведения жаловался на отсутствие столичной прописки и проблемы с жильем;

1994 — состоялось удачное выступление на конкурсе «Славутич-94», здесь знаменитость приметил Леонид Агутин и предложил ему петь вместе;

1996 — год выхода знаменитого альбома «Мальчик-бродяга», после чего певец стал узнаваемым. У композитора появилось множество поклонниц, везде следовавших за ним;

1998 — записан альбом «Только ты», в 1998 состоялся его гастрольный тур по Беларуси и Украине, успех российского певца в это время зашкаливал, в том числе в этих странах;

2000 — год выхода пластинки «Было, но прошло». Почитатели его таланта посчитали альбом бомбой, критики решили, что в нем слишком много проходных песен. Мнение сильно задело самолюбие композитора;

2002 — вышла пластинка «Всегда с тобой». В это же время свет увидел сборник лучших композиций «Время романтиков».

В течение 2003 и 2004 годов композитор записывал песни с разными музыкантами. Вышла в свет композиция «Те, кто любит», ее композитор спел с группой «Краски». Губин является автором хита Жанны Фриске «Ла-ла-ла». Творческая активность певца прослеживается вплоть до 2014 года, на тот момент он выпустил альбом Golden Hits Collection вместе с Владом Сташевским.

Личная жизнь Андрея Губина

Первой любовью артиста была Лиза Саутина, с девушкой он повстречался в метро. Ему тогда было 19 лет, а незнакомке всего 17. Губин проводил девушку до дома, а на обратном пути сочинил хит «Лиза». Первая любовь довольно быстро прошла, и Губин нашел новый предмет обожания. Им стала участница группы «Карамель» Люся Кобевко. Они прожили вместе полтора года, расставание было сложным, но все же произошло. Следующей любовью стала певица Таня Терешина, вместе они пробыли четыре месяца, девушка заявила о непримиримом характере знаменитости и рассталась с ним.

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Сейчас поклонников певца интересует, есть ли у Андрея Губина семья и дети. На вопрос можно ответить отрицательно. Певец сильно разочарован в женщинах, считает, что они лгуньи или предательницы. Сейчас артист резонно оценивает свое состояние, знает, что построить полноценные отношения с женщиной ему сложно. Считает, что у него вредный характер, не каждая его выдержит. Однако Губин все же изредка старается встречаться с девушками, чтобы они настраивали его на творческий лад.

Заболевание певца

В последнее время Андрей начал появляться на мероприятиях, но выглядел странно. На редких встречах с ведущими ток-шоу Губин кривлялся, говорил непонятно. Некоторые заподозрили его в наркомании и алкоголизме, хотя точных подтверждений зависимости никто не нашел.

Выяснилось, что Андрей долгое время страдал от депрессии, а потом к нему вернулось заболевание, которым он болел еще в детстве. Певец говорит, что практически гниет заживо. Редкое заболевание называется левосторонняя прозопалгия — болевой синдром в области лица. Болезнь тяжелая, у врачей нет четких методов терапии. Губин потратил тысячи долларов на ее лечение, в том числе за границей, но ситуация осталась неизменной.

Что сейчас?



Андрей Губин

Певец стал появляться на публике. Не так давно он посетил авторскую передачу Андрея Малахова. Приезжать в студию он отказался, и поклонники узнали, где живет Андрей Губин. Местом его проживания оказался частный дом, туда он пригласил Малахова. Герой интервью негативным образом высказался о певце Shaman и Сергее Звереве.

Упомянул он и о планах возвращения на сцену. Губин пишет для начинающих певцов композиции и хочет спеть с ними дуэтом. Певец постепенно возвращается к жизни в сети, на группу Андрея Губина ВКонтакте подписаны 35 тыс. пользователей, для подзабытого артиста это хороший результат.

Композитор много путешествует, любимые страны Германия, Таиланд и Египет. Последнюю страну он посещает чаще других. Говорит, что местный климат благотворно сказывается на его самочувствии.

30-го апреля 2024 года композитор отпраздновал 50-летие. В ожидании даты Игорь Крутой сообщил, что Губин собирается выступить на «Новой волне» в Сочи. Выступление не состоялось, но присутствие знаменитости на мероприятии было отмечено.

Несомненно, Андрей Губин — настоящая звезда эстрады, его песни любят и слушают до сих пор. Артист переживает непростой период в жизни, пожелаем ему успехов в карьере и личной жизни.