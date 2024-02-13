Аня Pokrov спела о бескорыстной любви: «Просто хочется влюбиться и больше ничего не надо»

Аня Pokrov стала гостьей программы «Шутки Шоу» на «Юмор FM». Эфир был посвящен 160-летию Московского зоопарка, и девушка неожиданно призналась ведущим шоу Антону Бурному и Ольге Мажара, что ассоциирует себя с пингвином.

«Я реально похожа. Бывает такое, что походочка просто один в один. И у нас есть одна милая общая черта – мы однолюбы и выбираем себе единственного супруга на всю жизнь. У меня даже татуировка пингвина есть на левой ноге, смотрите», – продемонстрировала Аня татушку на камеру.

Главной целью визита Ани на радио стала презентация трека «Не виновата», который вышел на стриминговых сервисах 9 февраля и приурочен ко Дню всех влюбленных. Анна рассказала ведущим, что вдохновило ее на эту песню.

«Я пересмотрела немало соцсетей девчонок, и что-то меня так триггернуло, если честно. Там все в Дубае, у всех Cartier, Bugatti. Я думаю, где же вы пацанов таких-то берете? Не осуждаю. Но поняла, что у меня в любви никогда не было расчета, чтобы меня обеспечивали. Мне всегда хотелось простого пацана. Я решила написать песню для таких девчонок, которым просто хочется влюбиться и больше ничего не надо в этой жизни. Им нужен простой парень, чтобы он был рядом, просто любил. А деньги придут со временем, вы вместе дорастете до Дубая», – заявила Аня Pokrov.



Аня всегда хотела простого парня

18 февраля, поделилась Аня, ее можно увидеть на канале «МУЗ-ТВ» в роли ведущей нового «Юмор FM Чарта». Она представит микс из модных треков, клипов, смешных новостей и вымышленных историй из мира шоу-бизнеса. Помогут ей заряжать зрителей позитивом озорные анимационные коты – бренд-персонажи «Юмор FM». Пока же Аня решила поделиться с радиослушателями содержимым личного плейлиста.

«На самом деле, я меломан. У меня в плейлисте реально есть все – от русского рока до джаза. Сейчас хочу порекомендовать Женю Трофимова из группы «Комната культуры». Я недавно его разглядела, у него очень крутой голос, послушайте. У меня две любимые его песни сейчас – «Самолет» и «Номер», – призналась популярный у молодежи блогер.



У певицы и блогера сбылась мечта попасть на радио и ТВ

Также Аня поделилась ощущениями от работы в телеэфире. Оказалось, что это было главной мечтой ее детства.

«Всегда хотела работать на радио или стать телеведущей, но появились соцсети – и все понеслось… Затянуло, засосало. Потом Dream Team House появился. Вот я и сошла с этой дороги. Теперь же в мою жизнь постепенно приходит то, о чем я когда-то мечтала», – говорит девушка.