Аня Pokrov сделала песню для «Смешариков»

Резидентка Dream Team House Аня Pokrov весело танцует и наряжается, и на все проблемы в жизни у нее один-единственный рецепт: «Танцуй!» В кадре появляются персонажи «Смешариков» и... танцуют.

«Моднюша» – это история для девочек, и настоящий культурный микс. Создатели спешала покажут альтернативную версию жизни главной девочки проекта – Нюши – и ее подружек, у каждой из которых свой характер и уникальный внешний образ. Авторы отошли от локаций Ромашковой долины и создали другой мир – европейский городок с уютными улочками и всеми атрибутами комфортной городской среды – от проката самокатов до модных бутиков.

Эпизод «Моднюша» выходит сегодня.



Аня Pokrov