Артур Бабич с Даней Милохиным провел «День дребедень»

Звёзды Dream Team House показали веселый клип на прилипчивую песенку «День дребедень». Бабич скандирует речевку «я ленивый, как пельмень» о том, что лениво подниматься с кровати и что-то делать. Но все же поднимается, но дальше унитаза дело не идет. Вместе с Милохиным они чиллят перед экраном компьютерной игровой приставки, жуют спонсорские чипсы, и даже устраивают поединок на джедайских световых мечах.

Стоит отметить, что почти в каждом клипе Бабича принимает участие его друг Даня Милохин.



Артур Бабич и Даня Милохин

Не так давно Артур Бабич переболел коронавирусом, но быстро вернулся к творческой жизни.