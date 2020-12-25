Даня Милохин и Артур Бабич спели «Чётко»

В начале нулевых музыкальное пространство захватила мода на хардбасс, это зажигательная электронная музыка с элементами техно и хард-хауса. На тот момент Даня Милохин и Артур Бабич едва появились на свет, что не помешало тиктокерам спустя 20 лет обратиться к этому жанру. Парни стали не первыми, кто захотел возродить хардбасс – ранее это успешно реализовали другие артисты, в том числе рейв-бенд Little Big.

«Да, трек получился топовым, я даже скажу больше – мировым! Он точно покорит всех поклонников и станет хитом в следующем году!», - говорит Даня Милохин.



Даня Милохин и Артур Бабич

Даня и Артур призывают всех отправиться на дэнспол и устроить горячую вечеринку, и даже намекают на один из хитов Верки Сердючки.

В ближайшее время выйдет клип на новую песню.