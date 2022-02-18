Даня Милохин остался «Без капли мысли»

Даня Милохин и Николай Басков обменялись телами Даня Милохин в день своего 20-летия выложил новый клип с Николаем Басковым «Дико влюблены», в котором они меняются телами (смотреть клип) Это уже вторая коллаборация Милохина и Баскова, ранее они выпустили трек «Дико тусим» (песня цитируется в начале клипа), а теперь продолжение «Дико влюблены». Режиссер Тарас Голубков представил историю, как после причитаний Баскова о своем возрасте и желании быть снова молодым он неожиданно просыпается в теле Милохина в тик-ток хаусе, а Милохин оказывается в спальне Баскова.







Затем с ними происходят разные курьезные истории.



Даня Милохин и Николай Басков

Даня Милохин и Илья Лагутенко спели про «Башню» Группа «Мумий Тролль» выпустила фит с Даней Милохиным «Башня», и это совершенно новая песня (смотреть клип). В середине недели оба участника поделились кусочками песни, и вот выпущен полноценный релиз. Даня Милохин вполне следует вокальной линии Ильи Лагутенко, и слушается таким же «мяукающим», как именитый артист.











«Самое удивительное, что Даня Милохин перепевает тут Илью Лагутенко. Не то, чтобы Лагутенко когда-либо числился в топах вокалистов, но в рамках «мяукающего» вокала оттюнингованный и максимизированный вокал непоющего Милохина звучит часто получше лагутенковского. Вот она, коварная...

«Муз-ТВ» оштрафовали на миллион за гей-пропаганду Телеканалу «Муз-ТВ» присудили штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Басманный суд Москвы определил каналу сумму штрафа в размере миллион рублей.



«ООО "МУЗ ТВ Операционная компания" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21 КоАП России», - передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы суда по итогам заседания, состоявшегося 17 ноября 2021 года.



В июне на вручении премии канала певец Филипп Киркоров и рэпер Дава появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин, а сами исполнители вели...

Вышел трибьют t.A.T.u. "200 по встречной" с Пугачевой, Ротару, Милохиным, Кокой и др. Трибьют группе «Тату» «200 по встречной» вышел с участием Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Монеточки, Дани Милохина, Веры Брежневой, Манижи, Клавы Коки и других артистов вышел сегодня (слушать альбом). Всего в релиз вошло 26 треков. Алла Пугачева и София Ротару исполнили «Нас не догонят», «Монеточке» достался «Мальчик-гей», «Слот» перепел «Я сошла с ума». Кроме того, в трибьюте приняли участие «Рефлекс» («Новая модель»), Даня Милохин («Не догонят»), «Винтаж» («Простые движения») и другие. «Нас не догонят» также представлена в виде инструментальной композиции Дмитрия Маликова, а «Клоуны» звучат в виде дуэта ЛСП и White Pink.







Dorofeeva спела «Я твоя не первая», Manizha - «Не верь, не...