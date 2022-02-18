Даня Милохин остался «Без капли мысли»

Песня «Без капли мысли» сделана в формате лирической баллады о том, что есть «холодная постель», ведь «нам с тобой никак нельзя».
«Надо признать, что Даня Милохин правильно двигается в плане музыки. Его треки — точно в цель, он попадает в свою аудиторию. Более того, и в песнях он остается самим собой — шебутным, чуть дерганым, рассеянным и быстро переключающимся с темы на тему, как после ковида. Такой он в ТикТоке или Инстаграме, такой он и в песнях. Это правильный подход. Вокальные партии по-прежнему слабоваты, зато органичны. «Без капли мысли» вряд ли станет хитом, скорее это фиксация состояния. Полагаю, если Милохин сможет найти хитового сонграйтера, у него есть все шансы порвать музыкальный рынок. Харизмы ему не занимать», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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