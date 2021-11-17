«Муз-ТВ» оштрафовали на миллион за гей-пропаганду

Басманный суд Москвы определил каналу сумму штрафа в размере миллион рублей.

«ООО "МУЗ ТВ Операционная компания" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21 КоАП России», - передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы суда по итогам заседания, состоявшегося 17 ноября 2021 года.

В июне на вручении премии канала певец Филипп Киркоров и рэпер Дава появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин, а сами исполнители вели себя как влюбленная пара, что дало повод журналистам интерпретировать этот перформанс как гей-свадьбу. Кроме того, во время трансляции премии «Муз-ТВ 2021» телеканал показал блогера Даню Милохина в розовом мини-платье.



Даня Милохин на премии Муз-ТВ

После этого общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец написала заявление в полицию по статье о гей-пропаганде, а Роскомнадзор сообщил, что проверит эфир телеканала.

В октябре этого года на телеканал «Муз-ТВ» составили протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Роскомнадзор усмотрел в их действиях "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" и составил протокол. Согласно Административному кодексу, за это правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа или приостановки работы на срок до 90 суток. На афишах мероприятия был указан возрастной ценз «6+», однако в Роскомнадзоре уточнили, что показ подобных материалов на телевидении возможен только после 23:00 и с пометкой «18+».

Статья 6.21 КоАП применяется в Москве редко. Согласно базе данных столичных судов, телеканал стал первым в этом году, кто попал под санкции. В прошлом году в суды поступили материалы на трех человек, но все они были возвращены надзорному органу. Почему — не раскрывается.

Кроме того, главного редактора телеканала «Муз-ТВ» Андрея Разыграева оштрафовали на 100 тысяч рублей по делу о гей-пропаганде.