На Премию Муз-ТВ составили еще одно дело

Ранее суд оштрафовал телеканал и Разыграева за пропаганду среди детей нетрадиционных отношений. Административные протоколы были составлены Роскомнадзором по факту нарушения, "связанного с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения", в ходе трансляции мероприятия "Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света".



Даня Милохин на Премии Муз-ТВ

"В судебный участок мирового судьи №361 поступили протоколы, составленные по части 2 статьи 13.21 КоАП", - сообщили в суде.

Статья предусматривает ответственность за нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции средства массовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию, ее санкция - до 200 тысяч рублей штрафа.

В июне на церемонии вручения премии "Муз-ТВ" Филипп Киркоров и рэпер Дава появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин, а сами исполнители вели себя как влюбленная пара, что дало повод журналистам интерпретировать этот перформанс как гей-свадьбу.