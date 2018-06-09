«Премия Муз-ТВ 2018» назвала лучшими Лепса и Лободу

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В СК «Олимпийский» прошла 16-я по счету Премия Муз-ТВ с девизом «Трансформация».

Премия была отмечена двумя громкими заявлениями. Филипп Киркоров со сцены заявил, что хочет снова участововать в номинациях Премии Муз-ТВ, а Григорий Лепс, напротив, заявил, что эта премия для него - последняя.

Итоги Премии Муз-ТВ 2018 (победитель указан первым)

«Лучшая Песня»

Дима Билан - Держи

Дима Билан

Burito — По Волнам
Баста — Сансара
Сергей Лазарев — Так Красиво
Элджей и Feduk — Розовое Вино

«Лучшая Поп-Группа»

Artik&Asti
IOWA
A’Studio
Serebro
Время и Стекло
Руки Вверх!

«Лучший Рок-Исполнитель

Диана Арбенина
Ленинград
Наргиз
Би-2
Мумий Тролль

«Лучший Хип-Хоп / R'n'B Проект»

Джиган
Бьянка
Баста
Мот
Natan
Тимати

«Прорыв года»

Элджей
Feduk
NK
T-Fest
Елена Темникова
Миша Марвин

Специальный приз «За вклад в жизнь» - Юрий Николаев

«Лучшее видео»

Полина Гагарина - Обезоружена
Ани Лорак — Новый Бывший
Дима Билан — Держи
Егор Крид и Molly — Если Ты Меня Не Любишь
Сергей Лазарев — Так Красиво
Филипп Киркоров и Тимати — Последняя Весна

Лучший композитор - Виктор Дробыш

«Лучший Дуэт»

Мот и Ани Лорак - Сопрано
Макс Фадеев и Григорий Лепс - Орлы Или Вороны
Дима Билан и Сергей Лазарев - Прости Меня
Emin и A'Studio - Если Ты Рядом
Егор Крид и Molly «Если Ты Меня Не Любишь»

«Лучший Альбом»

Сергей Лазарев - В ЭпицеNтре

Сергей Лазарев

Loboda — H2Lo
Время и Стекло — Обратный Отсчёт
Дима Билан — Эгоист
Мот — Добрая Музыка Клавиш

«Лучшее Концертное Шоу»

A'Studio. 30 лет / Crocus City Hall
Баста. Концерт в 360 градусов / Олимпийский
Ёлка. Большой сольный концерт / Crocus City Hall
Руки Вверх! 21 / Crocus City Hall
Тимати. Поколение / Олимпийский

«Лучшее Женское Видео»

Зара - Мир Вашему Дому
Ольга Бузова — «Мало Половин»
Юлианна Караулова — «Просто Так»
Анна Семенович — «Хочу Быть С Тобой»
Анна Седокова — «Не Твоя Вина»
Ханна — «Пули»

«Лучшее мужское видео»

Егор Крид — «Потрачу»

Егор Крид

Макс Барских — «Моя Любовь»
MBAND — «Правильная Девочка»
Градусы — «Здорово, Великолепно»
Алексей Воробьев — «Я Тебя Люблю»
Артур Пирожков — «Либо Любовь»

«Лучшая Песня Рунета»

Ольга Бузова - «Мало Половин»
Мот — «Карты, Деньги, Две Тарелки»
Элджей — «Минимал»
Matrang — «Медуза»
Тимати и Егор Крид — «Гучи»

Специальный приз «За Вклад В Развитие Популярной Музыки» - Валерия

Валерия

«Лучшая исполнительница»

Loboda

Loboda

Ани Лорак
Вера Брежнева
Елка
Нюша
Полина Гагарина

«Лучший Исполнитель»

Григорий Лепс

Григорий Лепс

Сергей Лазарев
Monatik
Егор Крид
Дима Билан
Alekseev

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