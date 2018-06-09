«Премия Муз-ТВ 2018» назвала лучшими Лепса и Лободу

Премия была отмечена двумя громкими заявлениями. Филипп Киркоров со сцены заявил, что хочет снова участововать в номинациях Премии Муз-ТВ, а Григорий Лепс, напротив, заявил, что эта премия для него - последняя.

Итоги Премии Муз-ТВ 2018 (победитель указан первым)

«Лучшая Песня»

«Лучшая Поп-Группа»

«Лучший Рок-Исполнитель

«Лучший Хип-Хоп / R'n'B Проект»

«Прорыв года»

Специальный приз «За вклад в жизнь» - Юрий Николаев

«Лучшее видео»

Лучший композитор - Виктор Дробыш

«Лучший Дуэт»

«Лучший Альбом»

Burito — По ВолнамБаста — СансараСергей Лазарев — Так КрасивоЭлджей и Feduk — Розовое ВиноIOWAA’StudioSerebroВремя и СтеклоРуки Вверх!ЛенинградНаргизБи-2Мумий ТролльБьянкаБастаМотNatanТиматиFedukNKT-FestЕлена ТемниковаМиша МарвинАни Лорак — Новый БывшийДима Билан — ДержиЕгор Крид и Molly — Если Ты Меня Не ЛюбишьСергей Лазарев — Так КрасивоФилипп Киркоров и Тимати — Последняя ВеснаМакс Фадеев и Григорий Лепс - Орлы Или ВороныДима Билан и Сергей Лазарев - Прости МеняEmin и A'Studio - Если Ты РядомЕгор Крид и Molly «Если Ты Меня Не Любишь»

«Лучшее Концертное Шоу»

«Лучшее Женское Видео»

«Лучшее мужское видео»

Loboda — H2LoВремя и Стекло — Обратный ОтсчётДима Билан — ЭгоистМот — Добрая Музыка КлавишБаста. Концерт в 360 градусов / ОлимпийскийЁлка. Большой сольный концерт / Crocus City HallРуки Вверх! 21 / Crocus City HallТимати. Поколение / ОлимпийскийОльга Бузова — «Мало Половин»Юлианна Караулова — «Просто Так»Анна Семенович — «Хочу Быть С Тобой»Анна Седокова — «Не Твоя Вина»Ханна — «Пули»

«Лучшая Песня Рунета»

Специальный приз «За Вклад В Развитие Популярной Музыки» - Валерия

Макс Барских — «Моя Любовь»MBAND — «Правильная Девочка»Градусы — «Здорово, Великолепно»Алексей Воробьев — «Я Тебя Люблю»Артур Пирожков — «Либо Любовь»Мот — «Карты, Деньги, Две Тарелки»Элджей — «Минимал»Matrang — «Медуза»Тимати и Егор Крид — «Гучи»

«Лучшая исполнительница»

«Лучший Исполнитель»

Ани ЛоракВера БрежневаЕлкаНюшаПолина Гагарина

Сергей ЛазаревMonatikЕгор КридДима БиланAlekseev