«Премия Муз-ТВ 2018» назвала лучшими Лепса и Лободу

Премия была отмечена двумя громкими заявлениями. Филипп Киркоров со сцены заявил, что хочет снова участововать в номинациях Премии Муз-ТВ, а Григорий Лепс, напротив, заявил, что эта премия для него - последняя.
Итоги Премии Муз-ТВ 2018 (победитель указан первым)
«Лучшая Песня»Дима Билан - Держи
Burito — По Волнам
Баста — Сансара
Сергей Лазарев — Так Красиво
Элджей и Feduk — Розовое Вино
«Лучшая Поп-Группа»Artik&Asti
IOWA
A’Studio
Serebro
Время и Стекло
Руки Вверх!
«Лучший Рок-ИсполнительДиана Арбенина
Ленинград
Наргиз
Би-2
Мумий Тролль
«Лучший Хип-Хоп / R'n'B Проект»Джиган
Бьянка
Баста
Мот
Natan
Тимати
«Прорыв года»Элджей
Feduk
NK
T-Fest
Елена Темникова
Миша Марвин
Специальный приз «За вклад в жизнь» - Юрий Николаев
«Лучшее видео»Полина Гагарина - Обезоружена
Ани Лорак — Новый Бывший
Дима Билан — Держи
Егор Крид и Molly — Если Ты Меня Не Любишь
Сергей Лазарев — Так Красиво
Филипп Киркоров и Тимати — Последняя Весна
Лучший композитор - Виктор Дробыш
«Лучший Дуэт»Мот и Ани Лорак - Сопрано
Макс Фадеев и Григорий Лепс - Орлы Или Вороны
Дима Билан и Сергей Лазарев - Прости Меня
Emin и A'Studio - Если Ты Рядом
Егор Крид и Molly «Если Ты Меня Не Любишь»
«Лучший Альбом»Сергей Лазарев - В ЭпицеNтре
Loboda — H2Lo
Время и Стекло — Обратный Отсчёт
Дима Билан — Эгоист
Мот — Добрая Музыка Клавиш
«Лучшее Концертное Шоу»A'Studio. 30 лет / Crocus City Hall
Баста. Концерт в 360 градусов / Олимпийский
Ёлка. Большой сольный концерт / Crocus City Hall
Руки Вверх! 21 / Crocus City Hall
Тимати. Поколение / Олимпийский
«Лучшее Женское Видео»Зара - Мир Вашему Дому
Ольга Бузова — «Мало Половин»
Юлианна Караулова — «Просто Так»
Анна Семенович — «Хочу Быть С Тобой»
Анна Седокова — «Не Твоя Вина»
Ханна — «Пули»
«Лучшее мужское видео»Егор Крид — «Потрачу»
Макс Барских — «Моя Любовь»
MBAND — «Правильная Девочка»
Градусы — «Здорово, Великолепно»
Алексей Воробьев — «Я Тебя Люблю»
Артур Пирожков — «Либо Любовь»
«Лучшая Песня Рунета»Ольга Бузова - «Мало Половин»
Мот — «Карты, Деньги, Две Тарелки»
Элджей — «Минимал»
Matrang — «Медуза»
Тимати и Егор Крид — «Гучи»
Специальный приз «За Вклад В Развитие Популярной Музыки» - Валерия
«Лучшая исполнительница»Loboda
Ани Лорак
Вера Брежнева
Елка
Нюша
Полина Гагарина
«Лучший Исполнитель»Григорий Лепс
Сергей Лазарев
Monatik
Егор Крид
Дима Билан
Alekseev
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