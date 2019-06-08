Премия Муз-ТВ 2019 без сюрпризов наградила Киркорова, Крида и Лазарева

Академия так же является создателем самых крупных детских творческих программ, как «Детская Новая волна», «Детское Евровидение», «Песенка года» и многие другие. И вот многолетний опыт вылился в еще одно шоу «Битва талантов».





К участию в отборе на проект были допущены дети от 9 до 16 со всего СНГ и по результатам многочисленных кастингов лучшие были приглашены в проект.

