Премия Муз-ТВ 2019 без сюрпризов наградила Киркорова, Крида и Лазарева

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Церемония вручения премии «Муз-ТВ 2019. Музыка объединяет» состоялась в ДС «Мегаспорт» 7 июня. Одним из главных триумфаторов стал Филипп Киркоров, унесший две статуэтки за песни про цвет настроения.

«Цвет настроения синий» стал лучшей песней, а «Цвет настроения чёрный», исполненный с Егором Кридом - лучшим дуэтом. Филипп также был признан лучшим исполнителем, а Егор Крид и получил ещё два специальных приза. Две тарелки унес Сергей Лазарев.

С музыкальными номерами выступили Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Эмин Агаларов, Валерия, Егор Крид, Полина Гагарина, Макс Барских, Maruv, Alekseev, Димаш Кудайберген, Ольга Бузова и др.

Победители премии «Муз-ТВ 2019»:

Лучший исполнитель:
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров и Егор Крид
Филипп Киркоров и Егор Крид

Лучший альбом:
Сергей Лазарев — «The One»

Сергей Лазарев
Сергей Лазарев

Лучшая песня:
Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий»

Лучший дуэт:
Егор Крид feat. Филипп Киркоров — «Цвет настроения черный»
Валерия и Егор Крид - «Часики»

Филипп Киркоров, Егор Крид и Валерия
Филипп Киркоров, Егор Крид и Валерия

Лучшая исполнительница:
Светлана Лобода

Светлана Лобода
Светлана Лобода

«Когда три года назад я получила первую тарелку, я подумала «Наконец мы к этому пришли». Когда год назад мы получили еще одну тарелку, я подумала: «Черт, побери». И вот сегодня мы держим эту тарелку. Третью тарелку! Огромное спасибо всем вам, огромное спасибо, МУЗ-ТВ! За поддержку, за дружбу, за то, что на протяжении стольких лет наши артисты с трепетом самую главную премию этой страны», — заявила Лобода.

Лучший рок-исполнитель:
Диана Арбенина и «Ночные Снайперы»

Диана Арбенина
Диана Арбенина

«Самое главное эта Премия честная, потому что иначе мое присутствие на этой сцене было бы нереальным. Потому что уже 25 лет меня никто не крышует, у меня нет продюсера, все, что я делаю эти 25 лет, я делаю благодаря вам, кто любит наши песни и рок-н-ролл», — произнесла Арбенина со сцены ДС «Мегаспорт».

Лучшая поп-группа:
Artik&Asti

Artik&Asti
Artik&Asti

«Спасибо большое всем. Спасибо МУЗ-ТВ. Спасибо нашим поклонникам. Спасибо, Асти. Хотел бы сказать, что еще пару лет назад мы могли только мечтать об этом. Сегодня мы уже второй год подряд получаем «Лучшую поп-группу». Спасибо всем, кто слушает и любит наши песни и мои стихи», — трогательно заявил участник коллектива Артем Умрихин.

Лучшее видео:
Дима Билан — «Молния»

Дима Билан
Дима Билан

Лучшее женское видео:
Полина Гагарина — «Выше головы»

Лучшее мужское видео:
Артур Пирожков — «Чика»

Лучшее концертное шоу:
Ани Лорак — шоу "DIVA" / CK «Олимпийский»

Ани Лорак
Ани Лорак

Лучший хип-хоп/ R'n'B проект:
Джиган

Прорыв года:
Zivert
Лучшая песня на иностранном языке:
MALFA — So long

За вклад в продвижение российской музыкальной культуры на международной сцене:
Сергей Лазарев

За вклад в развитие хип-хоп-музыки:
Децл (посмертно)

Лучший исполнитель десятилетия:
Стас Михайлов

Лучший продюсер десятилетия:
Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин

За вклад в развитие популярной музыки:
Лолита Милявская

Лолита
Лолита

Специальный приз от Woman.ru:
Егор Крид

Трендсеттер «Яндекс.Эфира»:
Егор Крид

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