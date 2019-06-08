Премия Муз-ТВ 2019 без сюрпризов наградила Киркорова, Крида и Лазарева

«Цвет настроения синий» стал лучшей песней, а «Цвет настроения чёрный», исполненный с Егором Кридом - лучшим дуэтом. Филипп также был признан лучшим исполнителем, а Егор Крид и получил ещё два специальных приза. Две тарелки унес Сергей Лазарев.
С музыкальными номерами выступили Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Эмин Агаларов, Валерия, Егор Крид, Полина Гагарина, Макс Барских, Maruv, Alekseev, Димаш Кудайберген, Ольга Бузова и др.
Победители премии «Муз-ТВ 2019»:
Лучший исполнитель:
Филипп Киркоров
Лучший альбом:
Сергей Лазарев — «The One»
Лучшая песня:
Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий»
Лучший дуэт:
Егор Крид feat. Филипп Киркоров — «Цвет настроения черный»
Валерия и Егор Крид - «Часики»
Лучшая исполнительница:
Светлана Лобода
«Когда три года назад я получила первую тарелку, я подумала «Наконец мы к этому пришли». Когда год назад мы получили еще одну тарелку, я подумала: «Черт, побери». И вот сегодня мы держим эту тарелку. Третью тарелку! Огромное спасибо всем вам, огромное спасибо, МУЗ-ТВ! За поддержку, за дружбу, за то, что на протяжении стольких лет наши артисты с трепетом самую главную премию этой страны», — заявила Лобода.
Лучший рок-исполнитель:
Диана Арбенина и «Ночные Снайперы»
«Самое главное эта Премия честная, потому что иначе мое присутствие на этой сцене было бы нереальным. Потому что уже 25 лет меня никто не крышует, у меня нет продюсера, все, что я делаю эти 25 лет, я делаю благодаря вам, кто любит наши песни и рок-н-ролл», — произнесла Арбенина со сцены ДС «Мегаспорт».
Лучшая поп-группа:
Artik&Asti
«Спасибо большое всем. Спасибо МУЗ-ТВ. Спасибо нашим поклонникам. Спасибо, Асти. Хотел бы сказать, что еще пару лет назад мы могли только мечтать об этом. Сегодня мы уже второй год подряд получаем «Лучшую поп-группу». Спасибо всем, кто слушает и любит наши песни и мои стихи», — трогательно заявил участник коллектива Артем Умрихин.
Лучшее видео:
Дима Билан — «Молния»
Лучшее женское видео:
Полина Гагарина — «Выше головы»
Лучшее мужское видео:
Артур Пирожков — «Чика»
Лучшее концертное шоу:
Ани Лорак — шоу "DIVA" / CK «Олимпийский»
Лучший хип-хоп/ R'n'B проект:
Джиган
Прорыв года:
Zivert
Лучшая песня на иностранном языке:
MALFA — So long
За вклад в продвижение российской музыкальной культуры на международной сцене:
Сергей Лазарев
За вклад в развитие хип-хоп-музыки:
Децл (посмертно)
Лучший исполнитель десятилетия:
Стас Михайлов
Лучший продюсер десятилетия:
Иосиф Пригожин
За вклад в развитие популярной музыки:
Лолита Милявская
Специальный приз от Woman.ru:
Егор Крид
Трендсеттер «Яндекс.Эфира»:
Егор Крид
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