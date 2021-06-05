Премия «Муз-ТВ 2021» получилась закрытой и ангажированной

Ведущими шоу стали Александр Ревва (он же оказался «Лучшим исполнителем года»), Анастасия Ивлеева, Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев. С музыкальными номерами выступили Светлана Лобода, Клава Кока и Niletto, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Артур Пирожков, Слава Марлоу и др.
Список победителей:
- Лучшая группа: Little Big
- Лучший исполнитель: Артур Пирожков
- Лучшая исполнительница: Zivert
- Лучшая песня: Jony - «Комета»
- Лучший альбом: Artik&Asti — «7 (Part 1)»
- Лучшее видео: Моргенштерн и Тимати - «El Problema»
- Лучшее мужское видео: Егор Крид - «Сердцеедка»
- Лучшее женское видео: Светлана Лобода - «moLOko»
- Прорыв года: Dabro
- Лучшая коллаборация: Клава Кока и Niletto - «Краш»
- Артист 25-летия: Дима Билан
- Группа 25-летия: «Руки вверх»
- За вклад в развитие нового поколения артистов: Филипп Киркоров
- «За вклад в развитие музыкальной индустрии»: Илья Лагутенко
На премии случился скандал, рэпер Моргенштерн не признал результаты голосования в номинации «Лучший исполнитель» (в которой неожиданно победил ведущий церемонии Ревва), и выступил со впечатляющим сетом.
Напомним, что незадолго до премии руководство каналом сменилось. Многолетний руководитель Арман Давлетьяров был сменен менеджером Захаром Бабиным, после чего премия ушла в андеграунд.
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