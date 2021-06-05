Премия «Муз-ТВ 2021» получилась закрытой и ангажированной

Ведущими шоу стали Александр Ревва (он же оказался «Лучшим исполнителем года»), Анастасия Ивлеева, Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев. С музыкальными номерами выступили Светлана Лобода, Клава Кока и Niletto, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Артур Пирожков, Слава Марлоу и др.

Список победителей:

Лучшая группа: Little Big

Лучший исполнитель: Артур Пирожков

Лучшая исполнительница: Zivert

Лучшая песня: Jony - «Комета»

Лучший альбом: Artik&Asti — «7 (Part 1)»

Лучшее видео: Моргенштерн и Тимати - «El Problema»

Лучшее мужское видео: Егор Крид - «Сердцеедка»

Лучшее женское видео: Светлана Лобода - «moLOko»

Прорыв года: Dabro

Лучшая коллаборация: Клава Кока и Niletto - «Краш»

Артист 25-летия: Дима Билан

Группа 25-летия: «Руки вверх»

За вклад в развитие нового поколения артистов: Филипп Киркоров

«За вклад в развитие музыкальной индустрии»: Илья Лагутенко

На премии случился скандал, рэпер Моргенштерн не признал результаты голосования в номинации «Лучший исполнитель» (в которой неожиданно победил ведущий церемонии Ревва), и выступил со впечатляющим сетом.

Напомним, что незадолго до премии руководство каналом сменилось. Многолетний руководитель Арман Давлетьяров был сменен менеджером Захаром Бабиным, после чего премия ушла в андеграунд.