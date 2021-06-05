Премия «Муз-ТВ 2021» получилась закрытой и ангажированной

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Церемония вручения 18-й национальной премии в области популярной музыки «Муз-ТВ 2021» состоялась 4 июня в ДС «Мегаспорт», куда большую часть музыкальной прессы и экспертов просто не пригласили.

Ведущими шоу стали Александр Ревва (он же оказался «Лучшим исполнителем года»), Анастасия Ивлеева, Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев. С музыкальными номерами выступили Светлана Лобода, Клава Кока и Niletto, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Артур Пирожков, Слава Марлоу и др.

Список победителей:

  • Лучшая группа: Little Big
  • Лучший исполнитель: Артур Пирожков
  • Лучшая исполнительница: Zivert
  • Лучшая песня: Jony - «Комета»
  • Лучший альбом: Artik&Asti — «7 (Part 1)»
  • Лучшее видео: Моргенштерн и Тимати - «El Problema»
  • Лучшее мужское видео: Егор Крид - «Сердцеедка»
  • Лучшее женское видео: Светлана Лобода - «moLOko»
  • Прорыв года: Dabro
  • Лучшая коллаборация: Клава Кока и Niletto - «Краш»
  • Артист 25-летия: Дима Билан
  • Группа 25-летия: «Руки вверх»
  • За вклад в развитие нового поколения артистов: Филипп Киркоров
  • «За вклад в развитие музыкальной индустрии»: Илья Лагутенко

На премии случился скандал, рэпер Моргенштерн не признал результаты голосования в номинации «Лучший исполнитель» (в которой неожиданно победил ведущий церемонии Ревва), и выступил со впечатляющим сетом.

Напомним, что незадолго до премии руководство каналом сменилось. Многолетний руководитель Арман Давлетьяров был сменен менеджером Захаром Бабиным, после чего премия ушла в андеграунд.

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