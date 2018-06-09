Премия Муз-ТВ 2018 вызывает вопросы, но она лучшая из имеющегося

Нынче времена трудные, суперзвезд из Америки не привезешь. Импортозамещение пока не получается, так что Украина для любой поп-премии — источник двух третей номинантов и половины победителей. Надо отдать должное Премии Муз-ТВ: по части эффектности и изобразительных решений оно марку держит. Вот и теперь в «Олимпийском» переливались всеми цветами радуги огромные видеоэкраны, под крышей летали жонглеры и артисты, поджигали Ксению Собчак и протыкали колом Бузову. Даже страшно подумать, что это последняя премия тут, в «Олимпийском» - в январе он закрывается на реконструкцию, и два года ее придется проводить где-то в другом месте…

Самыми громкими заявлениями стали высказывания Лепса и Киркорова. Первый попросил его больше не номинировать, второй - снова начать номинировать. Валерия к тому же сказала, что ей нравится быть номинированной, потому что это признак актуальности. Киркоров уточнил, что это на самом деле хайп. На том и порешили.

Результаты премии 2018 года, как обычно противоречивы. Если лучшей исполнительницей совершенно заслуженно признана наконец-то Loboda, то каким образом именно Григорий Лепс оказался лучшим исполнителем? В 2017 году он, конечно, выпустил альбом и проехался с большим туром, но ведь весь 2017 год прошел под именем Егора Крида! Хотим мы того или нет. Как можно поверить в то, что юная аудитория Муз-ТВ выбрала Лепса, а не Крида? Да никак.

Или вот «Прорыв года». Понятно, отчего здесь победил Элджей (мог быть и Федук, неважно). Но объясните мне, как это песней года смогла стать не песня «Розовое вино» тех же Элджея и Федука, и даже не «Тает лед» группы «Грибы», весь 2017 год рвавшие все чарты и топы, обе звучавшие из каждого утюга России? Победившая песня Билана «Держи» - крепкий трек, но не он, увы, звучал из каждого утюга.

Старые идеи про размеры фан-клубов тут не работают. Предположим, что у Билана фан-клуб больше Элджея, но чтобы у Лепса было больше зрителей на Муз-ТВ, чем у Крида? Это фантастика.

Идем дальше. Хорошо, допустимо было за выслугу лет сжалиться зрителям над дуэтом Artik&Asti и проголосовать за них как лучшую группу (хотя по всем параметрам это не так). Тогда как лучшим рок-исполнителем стала Диана Арбенина, а не совершенно очевидный «Ленинград»? Не «Ленинград», весь год бомбивший страну суперхитами и собирающий стадионы не меньше, чем «Руки Вверх!» (тоже, к слову обойденный в пользу Artik&Asti)!

Абсурд? Абсурд.

Телеканал Муз-ТВ всегда много внимания уделяет видеономинациям. Сейчас их три — женское, мужское и просто видео. Можно предположить, что это видео трансгендеров или ЛГБТ, но это просто «лучшее видео». Так вот, лучшим видео стал клип Полины Гагариной «Обезоружена».

Не то, что за него стыдно, но чтобы лучший клип года в России — это удар под дых всем прекрасным клипмейкерам, которые создают настоящие видеофеерии (в том числе у номинантов). Думаете, голосование фан-клуба решило? Тогда очень удивитесь, что лучшим «женским» клипом стал клип Зары «Мир вашему дому», а не хайперши Бузовой, к примеру.

Что там про фан-клубы??

Наиболее взвешенными стали, как всегда, спецпризы. Тут никаких сомнений. За выслугу лет свои «тарелочки» заслуженно получили Виктор Дробыш (как композитор), Валерия (как певица) и легендарный телеведущий Юрий Николаев, в советские годы фактически он был и продюсером, и клипмейкером и всем на свете для целых двух поколений артистов.

Но мы отошли от странностей. А они преследуют повсюду. Лучшим концертом признано 30-летие «А-Студио» в Крокусе. Это прекрасная группа. Только вот конкурентами у них был даже не Киркоров с «Я», а Баста и Тимати в «Олимпийском», и сразу два шоу «Руки Вверх!» в Крокусе… И подростки реально проголосовали именно за «А-Студио»?? Позвольте не поверить.

Даже если Шнур или Баста не смогли приехать на премию, все равно позвольте не поверить в эти итоги голосования.

Важно заметить, что Муз-ТВ вовсе не пасует перед новыми временами. Эфир канала забит вполне актуальными клипами, новые артисты там появляются иногда чуть ли не в один день с Ютьюбом. Но как только дело доходит до чартов или победителей Премии, начинаются упомянутые странности. Отчасти Армана Давлетярова можно понять: дай волю отбору зрителей, и эфир превратится в шапито уродцев, что наглядно продемонстрировало появление Matrang на сцене и в номинациях. Может быть, стоило бы фильтровать именно такое, а за выслугу лет давать Премию именно в спецноминациях? Это было бы красиво и понятно, не вызывало бы такого обилия вопросов.

И все-таки Премия Муз-ТВ — это самое лучшее, что у нас есть, из того, что есть. Блистательные ведущие, в квартете которых явственно не хватало Аллы Михеевой (она явно уже доросла до этого уровня и была бы интереснее нынешней замены и самой Леры Кудрявцевой). Лучшая машинерия, свет и видеоинсталляции сцены. Буквально каждый номер, кроме проплаченных, команда премии старается сделать максимально эффектными и визуально выигрышными. Писать лучше песни — не их работа. Работают с тем, что есть.

… И что же все-таки будет с премией Муз-ТВ после закрытия «Олимпийского» на ремонт?..

Гуру КЕН