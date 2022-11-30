На «Муз-ТВ» стартует «Моя волна» Яндекса

В каждом выпуске новый гость — популярный артист — вместе с ведущим впервые откроет зрителям «умную» подборку из треков, созданную для него алгоритмом на основе его любимой музыки. И абсолютно точно, что в ней окажутся самые неожиданные композиции, о которых звёзды никому не хотели говорить. Артисту придется объяснить лично, почему эти клипы могли оказаться в подборке. И вместе с тем рассказать эксклюзивные факты из жизни, связанные с этими треками и клипами. Только живые эмоции, удивление, интересные подробности, приятная ностальгия и радость открытий.



ТЕКСТ

Распаковывать свои сокровенные подборки на всю страну будут: Катя Iowa, Артём Качер, Аня Pokrov, Lyriq, Митя Фомин, Егор Шип и многие другие звёзды.

А помогут им в этом ведущий «Битвы поколений» на «Муз-ТВ», соавтор «Вечернего Урганта», создатель YouTube-шоу «Студия 69. Поменялись хитами» и «Синг Сонг Шоу» Константин Анисимов и обаятельная ведущая программы «PROНовости» — Анжелика Пушнова.

Герои первых выпусков поделились своими эмоциями от участия в новом проекте «МУЗ-ТВ» и Яндекс Музыки:

Катя Iowa: «Очень интересный проект, мне понравилось, ещё приду! Это была максимально не суфлёрная, а живая история. Вспомнилась та музыка, которую я раньше слушала. И, когда тебе ставят трек случайно, то это выходит так радостно и неожиданно. Это даёт очень сильные эмоции! Я вспоминала истории из детства, некоторые ещё никому не рассказывала»

Артём Качер: «Музыка — это не только моя работа, это то, чем я живу, она окружает меня постоянно: на съемках, на студии, в машине, дома. Поэтому я действительно оказался на своей волне — в классной компании и окружении классной музыки. Открытием точно стало 100%-е попадание и новые музыканты, о которых я раньше не слышал — а это удивительно, потому что я слушаю все новинки музыки. Ждите много топовой музыки, под которую никто не усидит перед экраном. Воспоминаний и неизвестных фактов обо мне. А ещё я, кажется, раскрыл там информацию про все свои будущие релизы, которые скоро будут на волнах у всех слушателей, но первыми о них узнаете вы!»

Аня Pokrov: «Съёмки прошли очень легко, очень быстро, очень весело. Я, на самом деле, скучала по съёмкам на МУЗ-ТВ, поэтому с удовольствием приняла участие в новом проекте «Моя волна» и вообще не пожалела ни разу. Удивилась тому, что открыла для себя много песен, хотя обычно знаю все треки, которые включают. Я такой меломан! После записи добавила себе много новых и давно позабытых хитов!»

Программа «Моя волна» начнет выходить с 4 декабря по воскресеньям в 14:00 на телеканале «Муз-ТВ».