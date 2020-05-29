Премию Муз-ТВ перенесли на 2021 год

Место церемонии остается без изменений: мероприятие пройдет в спортивном комплексе «ВТБ-Арена».

В следующем году подведут итоги сразу за 2019 и 2020 годы. Организаторы обещают «невероятную постановку, уникальные спецэффекты международного уровня и топовый состав исполнителей абсолютных хитов».



Сергей Лазарев на премии Муз-ТВ

Объявленный ранее состав ведущих остаётся неизменным: Александр Ревва, Максим Галкин, Ксения Собчак и впервые – Ольга Бузова.

Купленные билеты менять не придется – все они будут действительны и в следующем году.

Тем, кто хотел бы вернуть купленный билет – с политикой возврата средств за билеты можно ознакомиться в точках продаж и на сайте concert.ru