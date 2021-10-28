«Муз-ТВ» обвиняют в гей-пропаганде среди детей

"В суд поступил протокол о совершении административного правонарушения в отношении ООО "Муз ТВ Операционная компания", — говорится в сообщении.

Заявление рассмотрят 17 ноября. В суде не смогли уточнить, какое ведомство его составило, но это относится к компетенции Роскомнадзора.

Санкция статьи 6.21 КоАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" предусматривает штраф в миллион рублей или приостановку работы на срок до 90 суток.

Комментариями Роскомнадзора и телеканала РИА Новости пока не располагает.



Даня Милохин на премии Муз-ТВ

В июне этого года на церемонии вручения "Премии "Муз-ТВ" Филипп Киркоров и рэпер Дава появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин, а сами исполнители вели себя как влюбленная пара, что дало повод журналистам интерпретировать этот перфоманс как "гей-свадьбу". Кроме того, 4 июня во время трансляции премии «Муз-ТВ 2021» телеканал показал блогера Даню Милохина в розовом мини-платье.

Эфир премии шел в вечерний прайм-тайм, а не в ночное время.

Связан ли протокол именно с этим событием или нет, пока не ясно.