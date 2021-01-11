Арман ушел. На «Муз-ТВ» сменили руководство

«Сейчас смело можно сказать, что это лучший музыкальный телеканал страны, и настало время, когда я со спокойной душой могу отойти в сторону. Я фактически стоял у истоков «Муз-ТВ», начал работу на канале, когда он только делал свои первые шаги. Мы вместе были 20 лет из его 25, и я счастлив, что вместе с нами выросло не одно поколение артистов и зрителей. Спасибо всей моей команде «Муз-ТВ» за преданность делу и профессионализм. Вы всегда были моей надежной опорой. Я благодарен акционеру канала за доверие, а артистам и всем представителям музыкальной индустрии — за любовь и особое отношение к «Муз-ТВ»и ко мне! Поверьте, это взаимно! Перешагнув пятидесятилетний рубеж, я понял, что хочу выйти из зоны комфорта, бросить вызов самому себе, чтобы двигаться дальше, к новым целям и достижениям. Я ухожу с работы на «Муз-ТВ», но мои сердце и душа навсегда останутся там», - написал Арман Давлетяров в соцсетях.



Арман Давлетяров

Чем собирается заниматься Арман Давлетяров, пока неизвестно.

Захар Бабин более 15 лет занимается развитием музыкальной телеиндустрии России. В прошлом Захар Бабин — генеральный директор телеканала A-One, промо-менеджер музыкальных проектов телеканала О2ТВ. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎До этого Бабин был организатором концертов и менеджером ряда музыкальных проектов. Затем он возглавлял телеканал ТНТ Music с начала его вещания в 2016 году.



ТЕКСТ

Захару Бабину предстоит продолжить реализовывать глобальные изменения «Муз-ТВ» в сторону бренда 360 и усилить заданный курс холдинга «Медиа-1», ориентированный на digital-трансформацию.

«Взяв из истории и опыта «Муз-ТВ» только самое лучшее, сохранив его уникальную культуру, коммуникации со зрителем и опираясь на профессиональную команду специалистов, я вижу первостепенную задачу обновить телеканал, запустить новые актуальные телевизионные и digital-проекты, а также дать старт новым для нас оффлайн-проектам, — говорит Захар Бабин. — Я верю, что у канала есть все, чтобы не только сохранить лидерство среди российских музыкальных телеканалов, но и постоянно прогрессировать, достигая новых высот».