От Муз-ТВ потребовали еще 24 млн за «свадьбу» Киркорова и Давы

«В суд поступило исковое заявление Семенова к «МУЗ-ТВ» из-за трансляции, проведенной 4 июня прошлого года с участием Киркорова и Манукяна. Исковые требования составляют 24 миллиона рублей», — указали в Басманном суде.



«Свадьба» Филиппа Киркорова и Давы

Как уточнила пресс-секретарь суда Кира Булыгина, мужчина также хотел обязать «Муз-ТВ» выплатить еще 100 млн рублей в пользу государства, но в этом ему было отказано.

Во время вручения музыкальной премии канала, которое проходило в начале июня прошлого года, певец Филипп Киркоров с рэп-исполнителем Давой (Давидом Манукяном) ехали в кабриолете с цветами, окруженные полуобнаженными мужчинами. На афишах мероприятия был указан возрастной ценз «6+», однако в Роскомнадзоре уточнили, что показ подобных материалов на телевидении возможен только после 23:00 и с пометкой «18+».

В ноябре тот же суд оштрафовал на 1 миллион рублей телеканал «МУЗ ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних из-за выхода премии в телеэфир. Штрафы также были выписаны программному директору Андрею Разыграеву, покинувшему после этого телеканал.