Gavrilina выходит из «Омута» Дани Милохина

Участница дома Hype House Rus в клипе снова изображает девушку с психическими и психологическими проблемами. Тяжело переживающая расставание героиня представляет в голове счастливые вечеринки с Даней Милохиным и свой торжественный выход на сцену перед множеством зрителей.

«Это такая душевная история, через которую я прошла. Это меня касается, косвенно или напрямую, - не знаю. Мы сидели, накидывали биты, придумывали кучу вариаций, и остановились на этой. Тиктокеры отличаются от других творческих людей тем, что они не боятся пробовать что-то новое. Захотела рок - сделала. Захочу завтра рэпчик читать, и буду. Может быть, оперной певицей я не стану, но как знать. В клипе рассказывается история отношений, но не реальная, а такая, выдуманная в голове у меня», - рассказывала Юлия Гаврилина.



Gavrilina