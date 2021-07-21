Даня Милохин выпустил вирусный трек «Мама»

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Блогер Даня Милохин выпустил поп-рок-фит «Мама» с Sorry Jesus, который ранее завирусился в соцсетях из-за фразы «Мама, я не гей, мама, я звезда» (смотреть клип).

В сингле «Мама» Даня Милохин объясняет свои накрашенные ногти и подведённые глаза образом рок-звезды, заявляя, что никакой он «не гей». Парня также поддержал скрывающийся под масками панк-дуэт Sorry Jesus, известный по коллаборации с Элджеем.

В клипе Даня Милохин берет в руки гитару, и вместе с Sorry Jesus пляшет то на крыше розового автомобильчика, то на крыше грузового контейнера. Все гитары и микрофонные стойки сильно пострадали, кажется.

Отметим, что сейчас биологическим родителям Дани приходится знакомиться с ним заново, ведь он воспитывался в детском доме, куда они его отдали.

Даня Милохин
Даня Милохин

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