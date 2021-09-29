Даня Милохин и Escape показали жизнь во времена зомби-апокалипсиса

В видео «So low» Даня Милохин и Escape скучают по своим девушкам во время зомби-апокалипсиса. Режиссер нового клипа Kiyashqo поместил артистов в обстановку постапокалипсиса, разрушившего не только привычный мировой уклад, но и личные отношения героев. По сюжету, парни прощаются с прошлым, оказываясь в знакомых местах, где когда-то приятно проводили время с любимыми.

«Мои мысли на дне они so low. Все ушли я один это solo...», - поют артисты.



ТЕКСТ

Вскоре Даню и Escape настигают бывшие их девушки, превратившиеся в зомби. Если параллельно вслушиваться в текст песни «So low», то такое перевоплощение девушек можно трактовать как метафору неприятных изменений в партнёре.

Кроме того, в какой-то степени песню можно считать продолжением «Тихого Гимна» от Вали Карнавал.