Даня Милохин выпустил дебютный альбом «Бум»

В релиз вошли шесть сольных песен Дани Милохина, его фит со штатным продюсером Dream Team House Ярославом Андреевым, а также новый ремикс дуэта с поддерживающим кровавые репрессии в Белоруссии певцом Николаем Басковым «Дико тусим».

Из ранее выпущенных синглов в трек-лист попал лишь недавний «Единорог».



Даня Милохин

«Когда начинали писать альбом, договорились не ограничивать себя рамками музыкальных жанров. Мы экспериментировали. Самым сложным для меня было учиться петь и читать. Я очень нервничал и часто психовал по этому поводу! Но! Самое приятное, когда у тебя всё получается. Ты слушаешь трек и такой: «Yes!» ― понимаешь, что не зря переживал», ― рассказывал Даня Милохин tntmusic.ru.