De-Phazz выпустила собственный альбом рождественских песен

Начать лучше со статистики, потому что пришлось столкнуться с откровенной ложью со стороны ряда украинских изданий, писавших о пустых трибунах и опустевших пляжах Коктебеля. Возможно, по незнанию. На самом деле, на фестиваль было куплено 12 тысяч билетов, пляжная зона перед сценой была почти битком забита зрителями, а в сидячем (более дорогом) партере почти не было свободных мест. Мои глаза меня не обманывают!