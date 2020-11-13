De-Phazz выпустила собственный альбом рождественских песен

«В эти странные времена мы должны регулярно менять наши планы, поэтому студийная работа сталкивается с новыми проблемами, которые мы смогли решить, общаясь через Интернет. Результатом стал новый альбом «Музыка для распаковки вашего рождественского подарка». Немецкий журнал о джазе Jazzthing уже назвал его Рождественским альбомом года!», - анонсировали этот альбом сами музыканты.
В новогодний альбом вошли 20 песен, включая рождественские стандарты Little Boy, Jingle Bells, Douce Nuit и Let It Snow! в необычных лаунж- и easy-listening аранжировках.
Сочетание хорошо известной классики для конца года с электронными перезвонами, знакомыми, почти домашними инструментальными цитатами и чудесные звуки голосов семьи De-Phazz и друзей идеально гармонируют, так что вы можете сидеть в красно-зеленом вязаном свитере с оленями на диване и слушать эту музыку. Глинтвейн для отличной распаковки подарков!
Комменты